快訊

歐錦賽／前一次進4強有特庫魯配歐庫 23歲森根扛起土耳其新招牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
森根成為土耳其新生代門面，繼2001年黃金世代後再次打進歐錦賽4強！ 美聯社
森根成為土耳其新生代門面，繼2001年黃金世代後再次打進歐錦賽4強！ 美聯社

土耳其男籃在歐洲錦標賽8強賽靠著森根（Alperen Sengun）拿下大三元的表現，以91：77擊敗波蘭晉級4強，也是繼2001年黃金世代後再次打進4強，柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）表示，當年包括他在內都在期待黃金世代12人的表現，現在輪到他們挺身而出。

土耳其男籃前一次闖進到歐錦賽4強賽是2001年，當時以地主身分出賽，陣中包括「土耳其火槍兵」特庫魯（Hedo Turkoglu）、當家射手庫圖爾瓦伊（Ibrahim Kutluay）、長人塔歐庫（Mehmet Okur）、特坎（Mirsad Turkcan）等名將，被喻為土耳其的黃金世代。

當年歐錦賽土耳其一路過關斬將，包括在分組賽擊敗由加索（Paul Gasol）坐鎮的西班牙，又在8強賽和4強賽兩度在延長賽擊敗克羅埃西亞、諾維茨基（Dirk Nowitzki）領軍的德國，最終在金牌戰敗給兵多將廣的南斯拉夫，但仍拿下隊史最佳的亞軍。

談到今年再度帶領土耳其重返四強，表現媲美當年的「黃金世代」，柯爾克瑪茲說：「當年我只有4歲，真得記不太清楚了，但我們都以那支球隊為傲，12名巨人，他們是被我們稱為黃金世代的一代。當時我們總說『他們來了，而我們還有時間』，但屬於我們的時代已經到來，每次踏上球場我們都想展現這點，不僅要贏得比賽也要享受著我們打球的方式。」

土耳其當家球星無疑就是今天寫下歐錦賽史上最年輕大三元紀錄的森根，賽後仍將功勞歸給總教練阿塔曼（Ergin Ataman），「他對我非常用心，讓我在場上無處不在，這就是我的風格，我是一名團隊型球員，為了贏球會盡一切努力，防守或是進攻都不在乎，他讓我做什麼，我就做什麼。」

隊友西帕希（Kenan Sipahi）說：「森根真的很聰明且熱愛、享受籃球，他幫了我們很多，我們也好好利用他，當我們可以這樣把球餵給他時，就可以一路贏下去。」

