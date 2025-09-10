快訊

歐錦賽／森根寫最年輕大三元紀錄 率土耳其闖4強對決字母哥

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
森根完成19分、12籃板和10助攻成績，成歐錦賽最年輕締造「大三元」的球員。 歐新社
森根完成19分、12籃板和10助攻成績，成歐錦賽最年輕締造「大三元」的球員。 歐新社

土耳其當家球星森根（Alperen Sengun）不只率隊以91：77擊敗波蘭闖進歐錦賽最終4強，還讓自己名字記入賽會史冊，他完成19分、12籃板和10助攻成績，成歐錦賽最年輕締造「大三元」的球員。

7月剛過23歲生日的森根，8強賽打出高效率，只花25分鐘就已完成「大三元」；最終他上場31分鐘，14投6中加上9罰中7，攻下全場全最高的19分，12籃板、10助攻也是單場最佳。

在此之前，斯洛維尼亞當家球星唐西奇（Luka Doncic）對戰比利時完成26分、11助攻、11籃板的「大三元」，成為1995年來歐錦賽締造紀錄的第4人，年紀更小的森根加入歐錦賽「大三元」行列，且是5人中最年輕。

森根早在分組第2戰碰捷克時就有機會寫下新猷，但當時他成績是23分、12籃板和9助攻，和「大三元」擦身而過；分組最終戰面對NBA球星約柯奇（Nikola Jokic）坐鎮的塞爾維亞，森根也有28分、13籃板、8助攻表現，率隊賞給塞爾維亞首敗。

土耳其4強將交手希臘，上演森根和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的頂尖長人對決。

