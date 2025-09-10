快訊

NBA／溫班亞瑪將親自試訓球迷 盼助馬刺打造「狂熱球迷區」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
溫班亞瑪。 美聯社
馬刺近幾年在迎接溫班亞瑪（Victor Wembanyama）等年輕勢力加入後，一改過去打球實而不華的風格，為馬刺主場增添不少活力，而今天馬刺球團也宣布將於新賽季仿效歐洲足球與籃球設置「狂熱球迷區（supporter's section）」，並將由溫班亞瑪親自試訓球迷。

「黑衫軍」馬刺曾在1999年至2014年間橫掃了5座總冠軍，但過去在主力球員包括鄧肯（Tim Duncan）、帕克（Tony Parker）甚至是雷納德（Kawhi Leonard）球風大多都是實而不華，加上總教練波波維奇（Gregg Popovich）也屬於冷靜派的情況下，總讓人覺得球隊缺少了一份激情。

不過隨著馬刺改朝換代，近年陸續迎來溫班亞瑪、卡瑟爾（Stephon Castle）以及交易來福克斯（De'Aaron Fox）後，球隊風格也與昔日大不相同，而馬刺球團更在今天宣布將成立「狂熱球迷區」，希望為主場增添更多活力。

而馬刺之所以會有這個想法，則是源自於溫班亞瑪的提案，他以過去在歐洲足球以及籃球聯賽所見的「球迷區」為想法，希望號召一群整場比賽不斷帶領球迷鼓譟，且能帶給客隊壓力的球迷群，且溫班亞瑪也將親自參與測試。

不過想要加入馬刺的「球迷區」，除了要繳交999美元的會員費外，也必須承諾單季至少出席百分之75的場次，並參與球隊的歡呼與儀式，同時用「充滿熱情且尊重」的方式支持球隊，而會員也將附帶一些特權，包括享有折扣或是與特別嘉賓見面等，最終該組織也將透過投票方式決定其名稱。

談到向球團提出球迷區構想，溫班亞瑪說：「如果這群極端球迷能夠充分發揮他們的能量，毫無疑問會對我們本賽季贏得比賽產生幫助，我的意思是本賽季41場主場比賽，尤其是在第四節就是他們發揮影響力的機會，這將會帶給我們額外的能量，來幫助我們贏得比賽。」

