NBA／自由市場沒競爭對手 公牛4年30億續留一哥吉迪

在上賽季代表公牛出賽繳出平均14.6分、8.1籃板、7.2助攻、1.2抄截的全能數據後，吉迪（Josh Giddey）在今天以受限自由球員身份與公牛達成4年1億美元（約台幣30億）續約，且4年合約不帶選擇權而為全額保障約，確認公牛一哥的地位。

22歲的吉迪在去年6月被雷霆交易往公牛換取今年的奪冠功臣卡盧索（Alex Caruso），至於身手全能且需要發揮空間的吉迪，在公牛的第一個賽季就徹底展現自己的籃球天賦，尤其在今年季中公牛將後場箭頭拉文（Zach LaVine）交易出去後，吉迪更是盡情揮灑，繳出一張場均21.2分、10.7籃板、9.3助攻和高達百分之50命中率的亮眼成績單。

今年季後吉迪也成為受限自由球員，不過在自由市場沒有太多球隊具有高額薪資空間的情況下，公牛與吉迪的談約雖然一度陷入價碼談不攏的狀況，但今天傳出雙方仍將達成4年1億美元的續約，也確認公牛將繼續以他為建隊核心。

吉迪的表現也確實值得公牛長期培養，尤其在今年3月底對上湖人的比賽中，他更是成為NBA史上首位單場拿下15分、15助攻、10籃板、8抄截的球員，單季7次大三元在公牛隊史更是僅次於「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）。

而吉迪也成為9月份第二位以受限自由球員身份完成續約的球員，前一人為上周與籃網簽下1年600萬美元的湯瑪斯（Cam Thomas），至於勇士庫明加（Jonathan Kuminga）、76人葛萊姆斯（Quentin Grimes）目前仍在與球隊持續談判中。