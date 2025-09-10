快訊

何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

iPhone 17沒漲價還便宜3500元！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格

歐錦賽／字母哥29分領軍退立陶宛 希臘睽違16年重返4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本屆歐錦賽持續發威，台灣今天凌晨的8強賽他再攻下29分，率隊以87：76擊敗立陶宛，繼2009年後再闖4強賽，下戰將和土耳其爭冠軍戰門票。

身為歐錦賽看板球星之一，安戴托昆波每場得分從25分起跳，今天也扛起希臘進攻，首節就有11分進帳，率隊取得24：19領先；立陶宛第二節回敬11：2攻勢下雖將落後縮小到38：39，希臘先有托利奧普洛斯（Vasilis Toliopoulos）飆外線，安戴托昆波讀秒階段再得手，幫助希臘帶著44：38領先進入下半場。

希臘第三節在拉開差距到58：43，立陶宛雖能追到9分上下但沒能再進一步，讓希臘踢館成功，讓超過1萬名立陶宛球迷失望而返。

安戴托昆波今天15投6中加上16罰11中，攻下29分外帶6籃板和4抄截，他本屆歐錦賽場均29.8分高居得分榜第2位，僅次於斯洛維尼亞超級球星唐西奇（Luka Doncic）的34分；托利奧普洛斯今天也贊助3記三分球在內的17分，讓立陶宛當家中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的24分、15籃板做白工。

希臘曾在1987年和2005年奪下歐錦賽金盃，今年只差2勝就能重返榮耀，希臘主帥史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）說：「我的球員做得很好，在立陶宛上千球迷營造的很棒氛圍下前展現大心臟。」

帕帕尼克勞（Kostas Papanikolaou）也感動說，從2009年進入希臘國家隊至今，球隊終於突破低潮，「這是很棒的感覺，但另一方面來說，我們還沒完成任何事情，我們只是給我們另一個完成夢想的機會。」

希臘前鋒米格托魯（Dinos Mitoglou）也說，球隊離目標只差兩步，開心晉級4強之餘仍要保持低調，「因為我們還有兩場比賽。」

瓦藍邱納斯表示兩隊今天都奮戰到最後，但希臘打得更強勢、表現優於自家，「我只是很高興我們奮戰到最後，這是一場精彩的對決。」

延伸閱讀

歐錦賽／把「字母哥」類比三大傳奇 立陶宛主帥：已擬定圍堵計畫

唐西奇歐錦賽開外掛仍非奪冠熱門 湖人一則以喜一則以憂

歐錦賽／「字母哥」摧毀對手無人能擋 希臘隊友：統治級的存在

歐錦賽／「字母哥」萬夫莫敵飆分寫紀錄 希臘近10屆9次闖進8強

相關新聞

歐錦賽／字母哥29分領軍退立陶宛 希臘睽違16年重返4強

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本屆歐錦賽持續發威，台灣今天凌晨的8強賽他再攻下29...

歐錦賽／土耳其擊退波蘭挺進4強

歐洲籃球錦標賽8強賽，土耳其以91比77擊敗波蘭，並在歐錦賽締造7連勝佳績，追平隊史在這項賽事的最長連勝紀錄

NBA／盛讚厄文「沒有弱點」 湯普森：生涯最難防守的球員之一

達拉斯獨行俠雖然失去了當家少主唐西奇（Luka Doncic），但他們在2025-26年賽季依然擁有厚實戰力，格外備受矚目。 不僅透過狀元籤選進天才新秀佛雷格（Cooper Flagg），陣中還

NBA／「菲律賓喬丹」買斷合約後轉戰尼克 透露加盟原因

效力過湖人、騎士與爵士等隊的後衛克拉克森（Jordan Clarkson），今夏完成合約買斷之後找到了新東家，他將協助紐約尼克在季後賽更上層樓。 克拉克森是在與爵士完成買斷後加盟這支歷史悠久的球

NBA／唐西奇頂薪續約後湖人策略轉變 傳有意爭取維金斯

洛杉磯湖人在自由球員市場原本傾向避免簽下延伸至2025-26年賽季之後的長約，但這樣的顧慮如今已有所鬆動。 根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，湖人現階段的補強重點，鎖定在能攻善守的側

NBA／直言退休後不考慮當教練 詹姆斯：頂多指導一下兒子

洛杉磯湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）生涯成就璀璨，擁有高籃球智商和驚人記憶力的他，往往能洞悉球場一切變化，彷彿就像場上的總教練。不過近日詹姆斯在接受採訪時，信誓旦旦表示自己退休後不會選

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。