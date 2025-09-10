歐錦賽／字母哥29分領軍退立陶宛 希臘睽違16年重返4強

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）本屆歐錦賽持續發威，台灣今天凌晨的8強賽他再攻下29分，率隊以87：76擊敗立陶宛，繼2009年後再闖4強賽，下戰將和土耳其爭冠軍戰門票。

身為歐錦賽看板球星之一，安戴托昆波每場得分從25分起跳，今天也扛起希臘進攻，首節就有11分進帳，率隊取得24：19領先；立陶宛第二節回敬11：2攻勢下雖將落後縮小到38：39，希臘先有托利奧普洛斯（Vasilis Toliopoulos）飆外線，安戴托昆波讀秒階段再得手，幫助希臘帶著44：38領先進入下半場。

希臘第三節在拉開差距到58：43，立陶宛雖能追到9分上下但沒能再進一步，讓希臘踢館成功，讓超過1萬名立陶宛球迷失望而返。

安戴托昆波今天15投6中加上16罰11中，攻下29分外帶6籃板和4抄截，他本屆歐錦賽場均29.8分高居得分榜第2位，僅次於斯洛維尼亞超級球星唐西奇（Luka Doncic）的34分；托利奧普洛斯今天也贊助3記三分球在內的17分，讓立陶宛當家中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的24分、15籃板做白工。

希臘曾在1987年和2005年奪下歐錦賽金盃，今年只差2勝就能重返榮耀，希臘主帥史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）說：「我的球員做得很好，在立陶宛上千球迷營造的很棒氛圍下前展現大心臟。」

帕帕尼克勞（Kostas Papanikolaou）也感動說，從2009年進入希臘國家隊至今，球隊終於突破低潮，「這是很棒的感覺，但另一方面來說，我們還沒完成任何事情，我們只是給我們另一個完成夢想的機會。」

希臘前鋒米格托魯（Dinos Mitoglou）也說，球隊離目標只差兩步，開心晉級4強之餘仍要保持低調，「因為我們還有兩場比賽。」

瓦藍邱納斯表示兩隊今天都奮戰到最後，但希臘打得更強勢、表現優於自家，「我只是很高興我們奮戰到最後，這是一場精彩的對決。」