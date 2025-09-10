快訊

蘋果新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉升級、iPhone Air僅5.6mm、3款Apple Watch更超值

歐錦賽／土耳其擊退波蘭挺進4強

中央社／ 拉脫維亞里加9日綜合外電報導
土耳其中鋒申京（右）。 美聯社
土耳其中鋒申京（右）。 美聯社

歐洲籃球錦標賽8強賽，土耳其以91比77擊敗波蘭，並在歐錦賽締造7連勝佳績，追平隊史在這項賽事的最長連勝紀錄。

歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）官網報導，這是土耳其隊史第2次挺進4強賽，接下來將迎戰希臘與立陶宛之戰的勝方。

波蘭開局氣勢如虹，前10分鐘成功讓土耳其中鋒申京（Alperen Sengun）得分掛零。但他一得分，就好像成了比賽的關鍵轉折，不僅讓現場氣氛沸騰，也讓波蘭隊之後的比賽佈局全盤瓦解。

在他灌籃得分後，土耳其打出一波22比10的攻勢，上半場結束時將原本僅有一球的領先擴大為46比32。

儘管波蘭隊竭盡全力想讓比賽更有看頭，但在比賽剩下3分鐘時，他們最多也只能將比分追到只差8分。

現年23歲的申京貢獻19分、12籃板和10助攻，另有3次抄截。這位NBA全明星球員表現全能，他在本次歐錦賽中第7次繳出至少15分、5籃板、5助攻的成績。

不過土耳其隊贏得並不輕鬆，奧斯曼（CediOsman）在籃下阻擋波尼特卡（Mateusz Ponitka）出手時發生碰撞，導致腳部受傷。奧斯曼在第3節中段離場，但在比賽還剩5分鐘時回到場上。

波蘭隊奮戰到最後一刻。這是他們連續第2次打進歐錦賽8強，但他們未能重現2022年奪得第4名的佳績。波尼特卡雖貢獻19分、6助攻及6籃板，仍無法阻止敗局。

歐錦賽

延伸閱讀

歐錦賽／8強迎戰唐西奇 德國前鋒：無法阻止但要限制他

歐錦賽／把「字母哥」類比三大傳奇 立陶宛主帥：已擬定圍堵計畫

唐西奇歐錦賽開外掛仍非奪冠熱門 湖人一則以喜一則以憂

歐錦賽／「字母哥」萬夫莫敵飆分寫紀錄 希臘近10屆9次闖進8強

相關新聞

歐錦賽／土耳其擊退波蘭挺進4強

歐洲籃球錦標賽8強賽，土耳其以91比77擊敗波蘭，並在歐錦賽締造7連勝佳績，追平隊史在這項賽事的最長連勝紀錄

NBA／盛讚厄文「沒有弱點」 湯普森：生涯最難防守的球員之一

達拉斯獨行俠雖然失去了當家少主唐西奇（Luka Doncic），但他們在2025-26年賽季依然擁有厚實戰力，格外備受矚目。 不僅透過狀元籤選進天才新秀佛雷格（Cooper Flagg），陣中還

NBA／「菲律賓喬丹」買斷合約後轉戰尼克 透露加盟原因

效力過湖人、騎士與爵士等隊的後衛克拉克森（Jordan Clarkson），今夏完成合約買斷之後找到了新東家，他將協助紐約尼克在季後賽更上層樓。 克拉克森是在與爵士完成買斷後加盟這支歷史悠久的球

NBA／唐西奇頂薪續約後湖人策略轉變 傳有意爭取維金斯

洛杉磯湖人在自由球員市場原本傾向避免簽下延伸至2025-26年賽季之後的長約，但這樣的顧慮如今已有所鬆動。 根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，湖人現階段的補強重點，鎖定在能攻善守的側

NBA／直言退休後不考慮當教練 詹姆斯：頂多指導一下兒子

洛杉磯湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）生涯成就璀璨，擁有高籃球智商和驚人記憶力的他，往往能洞悉球場一切變化，彷彿就像場上的總教練。不過近日詹姆斯在接受採訪時，信誓旦旦表示自己退休後不會選

歐錦賽／8強迎戰唐西奇 德國前鋒：無法阻止但要限制他

歐洲籃球錦標賽8強賽今晚點燃戰火，兩支昔日冠軍球隊德國、斯洛維尼亞後天凌晨交手，被認為將是德國團隊對決唐西奇（Luka ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。