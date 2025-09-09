NBA／盛讚厄文「沒有弱點」 湯普森：生涯最難防守的球員之一

達拉斯獨行俠雖然失去了當家少主唐西奇（Luka Doncic），但他們在2025-26年賽季依然擁有厚實戰力，格外備受矚目。

不僅透過狀元籤選進天才新秀佛雷格（Cooper Flagg），陣中還擁有以戴維斯（Anthony Davis）為首的強悍禁區鋒線長人群，以及老牌射手湯普森（Klay Thompson）與核心後衛厄文（Kyrie Irving）。隨著厄文預計在明年1月傷癒復出，外界普遍看好他們能成為問鼎西區的強力競爭者。

厄文在今年3月因前十字韌帶撕裂賽季提前報銷，對獨行俠造成沉重打擊。當時唐西奇才剛被交易離隊，厄文扛起全隊得分重任卻因傷倒下，讓球隊戰績急速下滑，最終在唐西奇交易後僅打出13勝20敗。

湯普森日前節目中盛讚厄文，直言他是自己生涯中最難防守的對手之一：「我對厄文充滿敬意，他是我守過最困難的球員之一。他和詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、布萊恩（Kobe Bryant）並列，我認為他沒有任何弱點。」

厄文長久以來被視為NBA史上最佳控球大師之一，他的變向與運球技巧能讓防守者「折斷腳踝」，並且能以各種方式完成不可思議的進球。湯普森不僅讚嘆他的球技，更推崇他在場下的領導氣質。

「他是徹底的職業球員，也是好父親，光是他走進球館就能帶動全隊氣氛。他讓所有人提升水準，他就是我們的領袖，」湯普森表示，「我很期待他回歸後我們能再度完整，因為上賽季我們真正完整同場的時間只有半場比賽，但當時我覺得我們是全聯盟最強的球隊。」

湯普森甚至將厄文的領導力比肩魔術強森（Magic Johnson）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）：「每當他開口，你一定會聆聽，就像當年魔術或賈霸發言一樣。」

這位4屆總冠軍射手更強調，他欣賞厄文無懼持球進攻的風格，並直言能觀賞他的比賽是一種享受。對於湯普森這樣的頂尖防守者來說，這樣的讚美可說是分量十足。