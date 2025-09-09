NBA／「菲律賓喬丹」買斷合約後轉戰尼克 透露加盟原因

效力過湖人、騎士與爵士等隊的後衛克拉克森（Jordan Clarkson），今夏完成合約買斷之後找到了新東家，他將協助紐約尼克在季後賽更上層樓。

克拉克森是在與爵士完成買斷後加盟這支歷史悠久的球隊，他近日在隊友布朗森（Jalen Brunson）與哈特（Josh Hart）主持的《The Roommates》Podcast中，談到自己選擇紐約的原因。

「老實說，是因為麥迪遜廣場花園，」克拉克森說道，「這裡能夠感受到球迷的能量。如果你打得爛，他們一定會毫不客氣地噓你；但當你打得出色時，那就是滿滿的愛。最重要的是，我就是想感受這種氛圍，並和你們一起並肩作戰。」

擁有美國與菲律賓血統、人稱「菲律賓喬丹」的克拉克森，目前33歲，帶著11年經驗加入尼克之後，也讓他成為球隊輪替中年紀最大、經驗最豐富的球員。上季他在爵士場均可以得到16.2分與3.7助攻。

自從6年前加盟爵士以來，克拉克森一直是聯盟頂尖的板凳悍將，更在2020-21年賽季獲得年度最佳第六人。如今轉戰紐約，球團也期望他能為球隊提供穩定火力與老將領導力。