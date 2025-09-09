NBA／唐西奇頂薪續約後湖人策略轉變 傳有意爭取維金斯

洛杉磯湖人在自由球員市場原本傾向避免簽下延伸至2025-26年賽季之後的長約，但這樣的顧慮如今已有所鬆動。

根據資深記者史坦（Marc Stein）報導，湖人現階段的補強重點，鎖定在能攻善守的側翼球員，以期在短期內提升球隊上限。內容更提到，倘若邁阿密熱火願意放手，維金斯（Andrew Wiggins）將會是湖人感興趣的人選。

維金斯本季合約為2820萬美元，2026-27年賽季則握有價值3020萬美元的球員選項。雖然休賽季期間已有其他球隊對他表達交易興趣，但目前他仍會隨熱火開始新賽季。

史坦直言：「在唐西奇（Luka Doncic）完成續約前，我不會把維金斯列為湖人可能的補強目標，但現在情況已經不同。如果熱火在接下來幾週或幾個月決定優先處理薪資空間，減少支出，那麼湖人確實會有興趣。」

湖人今夏的主要補強包括中鋒艾頓（Deandre Ayton）、防守後衛史馬特（Marcus Smart）與年輕前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia），不過也失去了前鋒芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith），他已轉投休士頓火箭。

湖人三劍客中的詹姆斯（LeBron James）與里夫斯（Austin Reaves）都進入合約年，兩人將在2026年夏天成為完全自由球員。