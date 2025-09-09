NBA／直言退休後不考慮當教練 詹姆斯：頂多指導一下兒子

洛杉磯湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）生涯成就璀璨，擁有高籃球智商和驚人記憶力的他，往往能洞悉球場一切變化，彷彿就像場上的總教練。不過近日詹姆斯在接受採訪時，信誓旦旦表示自己退休後不會選擇走上教練之路，唯一的例外或許就是指導自己的兒子。

「不，不，不，我不會當教練。這不是我的未來規劃。」詹姆斯在接受《CGTN Sports Scene》訪問時說道，「我受到這項運動的啟發，也熱愛籃球，但我沒有要走教練路線的打算。」

高齡40歲的詹姆斯上季依然奮勇出賽70場，場均繳出24.4分7.8籃板8.2助攻，入選年度最佳第二隊，狀態絲毫沒有走下坡的趨勢。今年夏天，詹姆斯選擇執行球員選項，但沒有和球團達成任何延長合約的協議，這將是他生涯首次在「合約年」狀況下出賽。

2025-26年賽季是詹姆斯生涯第23個NBA賽季，將寫下聯盟史上最多賽季出賽紀錄。