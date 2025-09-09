歐錦賽／8強迎戰唐西奇 德國前鋒：無法阻止但要限制他

歐洲籃球錦標賽8強賽今晚點燃戰火，兩支昔日冠軍球隊德國、斯洛維尼亞後天凌晨交手，被認為將是德國團隊對決唐西奇（Luka Doncic）一人球隊，德國前鋒蒂曼（Johannes Thiemann）強調，唐西奇的表現依舊令人讚嘆，但籃球仍是團隊運動，將會齊心協力守住他。

唐西奇在本屆歐錦賽展現旺盛進攻火力，包括16強賽對戰義大利拿下42分，繳出平均34分的驚人成績，過去歐錦賽史也僅有希臘傳奇加利斯（Nikos Galis）超越此紀錄。

德國擁有施羅德（Dennis Schroder）這位得分好手坐鎮，團隊進攻火力更是德國連連取勝的關鍵，過去6場比賽中有4場得分破百，且團隊有7人平均得分在8.5分以上，堪稱今年歐錦賽進攻火力最平均的隊伍，對斯洛維尼亞8強賽將形成團隊與超級球星的較量。

蒂曼坦言，對上唐西奇絕對不是容易的事，「唐西奇是出色的球員，他天賦異稟，和他交手肯定會很艱難；但籃球仍是一項團隊運動，我們必須齊心協力防堵他，對斯洛維尼亞之戰必須拿出最好的防守。」

蒂曼表示，幾乎不可能完全阻止唐西奇，只能期待限制他的表現。