NBA／把「字母哥」類比三大傳奇 立陶宛主帥：已擬定圍堵計畫

2025年歐錦賽即將進入8強淘汰賽，由「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的希臘將對決傳統強權立陶宛。賽前，立陶宛主帥庫爾蒂奈提斯（Rimas Kurtinaitis）在受訪時盛讚「字母哥」的成就，並將他與多位籃球史上傳奇人物相提並論。

當被立陶宛媒體問及是否看過與「字母哥」相似的球員時，65歲的庫爾蒂奈提斯點名了三位傳奇：「不知你們是否記得佩卓維奇（Drazen Petrovic），他是史上最偉大的球員之一，願他安息。我曾親眼看過他的比賽。希臘也有加利斯（Nikos Galis），能場均轟下40分。還有巴西的施密特（Oscar Schmidt），能單場砍50分。」

不過庫爾蒂奈提斯也補充：「大部分時候，光靠一名球員是贏不了比賽的。我們的主要目標是限制希臘其他球員發揮，確保他們不能打出團隊整體。」

雖然庫爾蒂奈提斯並未將安戴托昆波直接列入當今「最佳球員」之列，但對其適應FIBA賽事的能力大加讚賞。「他是個非常優秀的球員，曾拿下NBA的年度MVP。他已經學會如何打FIBA籃球，這是許多NBA球星無法做到的。就像美國隊在奧運面對塞爾維亞時也遇到很大麻煩。他在國際賽最初幾年確實很辛苦，但如今表現相當成功。」

至於如何防守「字母哥」，庫爾蒂奈提斯語帶保留：「有人說過，如果你有A、B、C三個計畫，那什麼都不會成功。你需要的是一個明確的計畫，並堅持執行。如果一開始沒效果，就必須咬牙撐下去。我們已經擬定計畫，也和教練團充分討論，我們已經做了決定，大家很快就會看到。」