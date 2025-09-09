NBA／西蒙斯拒絕尼克底薪報價 傳考慮退休仍盼爭取更大合約
隨著2025-26年新賽季逐漸逼近，西蒙斯（Ben Simmons）至今仍沒有找到新東家，近期甚至有傳聞指出，這位爭議不斷的前明星後衛正在考慮提前退休。不過，至少到目前為止還是有球隊對他抱持興趣。
根據消息，紐約尼克最近曾提出邀約，願意給西蒙斯一個效力的機會。但受制於球隊薪資空間有限，能提供的僅是一份為期一年的老將底薪合約。
資深記者史坦（Marc Stein）在其報導指出，西蒙斯很快便拒絕了這份報價，原因是他仍在尋求比底薪價碼更高的合約。史坦同時透露，今夏最積極追求西蒙斯的兩支球隊正是尼克與塞爾蒂克。
西蒙斯上季效力快艇，在56場比賽中繳出場均得到4.6分、5.2助攻與4.4籃板，數據雖不如巔峰時期亮眼，但仍展現一定的組織能力。
目前，西蒙斯的未來動向仍未明朗，他是選擇接受現實以底薪回歸，還是繼續等待更好的合約機會，甚至走向退休，都將成為接下來自由市場的關注焦點。
