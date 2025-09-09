快訊

蘋果發表會周三凌晨登場！iPhone 17共11大新品預測 親民款智慧手錶改版

RIAT航展／丹麥F-16A特技最後一舞 高速慢滾的舉重若輕

運動部正式揭牌、首任部長李洋布達 前主播卓君澤任機要秘書

NBA／當年被歐尼爾嘲諷來台打球像健身 霍華德：向台灣致敬

聯合新聞網／ 綜合報導
歐尼爾和霍華德(右)擁抱。 美聯社
歐尼爾和霍華德(右)擁抱。 美聯社

「魔獸」霍華德Dwight Howard）球員時期經常遭受「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）揶揄，如今兩人在霍華德的名人堂入主儀式上一抱泯恩仇，霍華德還特別提到當年來台灣打球被歐尼爾嘲諷一事。

2022年霍華德加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹隊，不只在台灣掀起「魔獸旋風」，霍華德也經常在社群平台上分享台灣的點點滴滴，讓不少外國人認識台灣。不過此舉卻引來歐尼爾的嘲諷，他笑說台灣都是一群173公分的球員，比賽強度就像健身一樣。

霍華德在名人堂儀式是重提此事，「我能用完全不同的角度看待這世界，這項運動改變我的人生，為我打開大門，讓我在全球建立連結。要向台灣致敬，甚至還讓我創立自己的籃球聯盟。」

霍華德2022-23賽季為雲豹隊出賽20場，平均得到23.2分16.2籃板5.0助攻，但最終沒有和雲豹續約。2024年TAT聯賽成立，霍華德兼任聯盟股東和球隊老闆，也是台灣野馬隊的球員。

霍華德 歐尼爾 Dwight Howard

相關新聞

NBA／當年被歐尼爾嘲諷來台打球像健身 霍華德：向台灣致敬

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）球員時期經常遭受「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）揶揄，如今兩人在霍華德的名人堂入主儀式上一抱泯恩仇，霍華德還特別提到當年來台灣打球被歐尼爾

NBA／詹皇撰文人民日報 預示與中國爭端完全冰釋

美國職籃NBA巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）成為首位在中國官媒「人民日報」發表文章的NBA球員，這一罕見...

NBA／自評投籃準度「一人之下萬人之上」 波特：只有柯瑞比我強

布魯克林籃網在休賽季透過一筆交易，自丹佛金塊迎來前鋒高砲塔波特（Michael Porter Jr.），期盼他能成為球隊外線火力與進攻多樣性的關鍵補強。 27歲的波特對自己的投籃能力毫不避諱，甚

歐錦賽／「字母哥」摧毀對手無人能擋 希臘隊友：統治級的存在

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度有驚人表演，歐錦賽16強賽面對以色列僅打29分鐘，23投18中高效砍下37分10籃板，帶領希臘順利挺進8強之列。 「這對他來

NBA／我都進名人堂你怎麼還在打？「甜瓜」調侃老詹該退役了

41歲的NBA超級巨星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）剛獲選進籃球名人堂，有趣的是，跟他同期選秀的好兄弟「詹皇」詹姆斯（LeBron James）卻還在為下賽季做準備。在近期上節目時，

歐錦賽／腿部受傷仍砍42分扳倒義大利 唐西奇：一切都會好起來

斯洛維尼亞「隊魂」唐西奇（Luka Doncic）今日剛開賽便撞傷腿部，但他整個人看起來絲毫不受傷勢影響，最終在他投籃命中率飆破5成、砍下42分的驚人演出下，幫助球隊以84比77擊退義大利，順利挺進歐

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。