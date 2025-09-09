NBA／當年被歐尼爾嘲諷來台打球像健身 霍華德：向台灣致敬

「魔獸」霍華德（Dwight Howard）球員時期經常遭受「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）揶揄，如今兩人在霍華德的名人堂入主儀式上一抱泯恩仇，霍華德還特別提到當年來台灣打球被歐尼爾嘲諷一事。

2022年霍華德加盟台灣T1聯盟桃園永豐雲豹隊，不只在台灣掀起「魔獸旋風」，霍華德也經常在社群平台上分享台灣的點點滴滴，讓不少外國人認識台灣。不過此舉卻引來歐尼爾的嘲諷，他笑說台灣都是一群173公分的球員，比賽強度就像健身一樣。

霍華德在名人堂儀式是重提此事，「我能用完全不同的角度看待這世界，這項運動改變我的人生，為我打開大門，讓我在全球建立連結。要向台灣致敬，甚至還讓我創立自己的籃球聯盟。」

霍華德2022-23賽季為雲豹隊出賽20場，平均得到23.2分16.2籃板5.0助攻，但最終沒有和雲豹續約。2024年TAT聯賽成立，霍華德兼任聯盟股東和球隊老闆，也是台灣野馬隊的球員。