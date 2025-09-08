NBA／自評投籃準度「一人之下萬人之上」 波特：只有柯瑞比我強

布魯克林籃網在休賽季透過一筆交易，自丹佛金塊迎來前鋒高砲塔波特（Michael Porter Jr.），期盼他能成為球隊外線火力與進攻多樣性的關鍵補強。

27歲的波特對自己的投籃能力毫不避諱，甚至將自己列入聯盟頂尖射手之列。他在近期與網路紅人「PlaqueBoyMax」的對話中直言：「只有柯瑞（Stephen Curry）是唯一一個我認為比我更準的人。」

波特補充說：「有些人可能和我在同一層級，像是湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）。如果我跟羅賓森（Duncan Robinson）一起在球館練球，他或許也可以和我匹敵。還有楊恩（Trae Young）、里拉德（Damian Lillard）。但我覺得，只有柯瑞是明顯更勝我一籌。」

波特生涯整體投籃命中率達50.0%，三分命中率則是達到40.6%。在目前現役球員的生涯三分命中率排行榜中，波特排名第12，柯瑞則是以42.3%排名第3，落後他的弟弟小柯瑞（Seth Curry）的43.3%和肯納德（Luke Kennard）的43.8%。