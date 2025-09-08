歐錦賽／「字母哥」摧毀對手無人能擋 希臘隊友：統治級的存在

「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再度有驚人表演，歐錦賽16強賽面對以色列僅打29分鐘，23投18中高效砍下37分10籃板，帶領希臘順利挺進8強之列。

「這對他來說又是一個歷史性的夜晚。」希臘後衛多西（Tyler Dorsey）賽後讚嘆道，「今晚他完全無法被阻擋，我們不斷把球交給他，他就一直完成進攻。」

多西接著補充：「他是世界上最好的球員之一，我們很幸運能擁有他，也很高興拿下勝利。現在我們可以好好休息，準備對付立陶宛。」當被問到字母哥在場上是什麼感覺時，多西僅用一個詞形容：「統治級。」

雖然在部分國際賽事中，安戴托昆波未必能像在NBA般全面主宰，但今年的他顯然已提升到另一個層次。至今在本屆歐錦賽4場比賽，他場均繳出30.0分、9.8籃板與4.0助攻的恐怖數據。

對於「希臘怪物」在NBA與FIBA之間的表現差異，多西表示：「我覺得他在兩邊都一樣無解。但在NBA，防守者不能長時間站在禁區，所以他能獲得更多轉換一條龍快攻得分機會。」

談到整體球隊狀態，多西指出：「我們有許多年輕球員，也有經驗豐富的老將，大家在安戴托昆波身邊融合得很好。化學效應正在提升，我們都在努力。」

「有些夜晚他會砍下40分，有些夜晚他可能送出10次助攻，就像對西班牙那場。我們必須隨時準備好挺身而出。」多西最後強調。