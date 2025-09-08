NBA／我都進名人堂你怎麼還在打？「甜瓜」調侃老詹該退役

41歲的NBA超級巨星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）剛獲選進籃球名人堂，有趣的是，跟他同期選秀的好兄弟「詹皇」詹姆斯（LeBron James）卻還在為下賽季做準備。在近期上節目時，談到這名年過四旬的「老漢」依舊在場上奔馳，讓甜瓜不禁調侃道，自己的兄弟是時候退役了。

在參加「The Late Show with Stephen Colbert」節目時，安東尼開玩笑地建議詹姆斯應該退休，「他還能繼續打球，這真是令人難以置信，哥們。」

安東尼與詹姆斯作為2003年選秀會的探花和狀元，兩人不僅是聯盟的焦點球星，更是知己知彼的摯友，他們二人與保羅（Chris Paul）、韋德（Dwyane Wade）組成家喻戶曉的「香蕉船兄弟」。此外，甜瓜與詹皇這兩位傳奇球星甚至曾在2021-22賽季，安東尼效力湖人隊的最後一個賽季中短暫聯手，實現「兄弟籃球」的戲碼。

Carmelo Anthony and LeBron James’s first NBA matchup (2003)



Melo: 14 PTS (6/17 FGs), 6 REBs, 2 ASTs, 1 W

Bron: 7 PTS (3/11 FGs), 11 REBs, 7 ASTs, 3 BLKs pic.twitter.com/ULrwwX94QM — CTRL the Narrative (@ctrlnarrative) 2025年8月25日

談到這位40歲的老兄弟時，安東尼說道：「詹姆斯是我兄弟。我們從17、18歲起就一直談論著彼此。」如今進入名人堂的他，也不忘在節目上揶揄自已兄弟一番，他表示：「夠了，休息一下。」

今年休賽季，詹姆斯選擇執行球員選項續留紫金軍團，這是他職業生涯中第一次面臨合約到期的情況。上賽季球團從獨行俠交易來另一名「天之驕子」唐西奇（Luka Doncic）與他聯手，也在今夏自由球員市場上積極補強，簽下多位即戰力球員如史馬特（Marcus Smart）、艾頓（Deandre Ayton）等人，種種跡象仍表明，這位征戰聯盟超過20季的老將目標仍是「爭冠」。