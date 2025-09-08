歐錦賽／回顧爆冷擊敗塞爾維亞 芬蘭球星馬卡南：不可思議

在2025歐錦賽16強賽中，芬蘭隊以92：86爆冷淘汰實力堅強的塞爾維亞隊，跌破眾人眼鏡，而芬蘭球星馬卡南（Lauri Markkanen）貢獻29分、8籃板，被認為是幫助球隊晉級的關鍵因子，他本人也在賽後直呼：「太不可思議了！」

本場比賽先發出陣的他，全場砍下29分、8個籃板、3次助攻和4次抄截，在球隊有4人得分上雙的火力支援下，即便塞爾維亞當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）轟下全場最高33分，仍無法挽救球隊慘遭淘汰的命運。

這場比賽芬蘭上演「以下剋上」的戲碼，馬卡南賽後提到：「球隊表現太棒了。我們需要每一個人的支持，不管是看台上的每個觀眾、工作人員，還有球員們。」他緊接著解釋：「他們功不可沒。我們的旅程還沒結束，但我們會享受這場比賽的勝利，顯然我們剛剛擊敗了一支非常強大的球隊，現在我們要繼續前進了。」

下場比賽，芬蘭將在台灣時間周三晚間對上同樣是本屆賽會的另一大黑馬——喬治亞，他們才剛在16強淘汰賽中，擊敗同樣是奪冠熱門之一的法國隊。