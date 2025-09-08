歐錦賽／腿部受傷仍砍42分扳倒義大利 唐西奇：一切都會好起來
斯洛維尼亞「隊魂」唐西奇（Luka Doncic）今日剛開賽便撞傷腿部，但他整個人看起來絲毫不受傷勢影響，最終在他投籃命中率飆破5成、砍下42分的驚人演出下，幫助球隊以84比77擊退義大利，順利挺進歐錦賽八強。
開場僅30秒，唐西奇便與義大利球員發生碰撞，導致腿部受傷。在第一節結束後，唐西奇更直接返回更衣室接受治療。此後，在比賽的大部分時間裡他明顯難以自由活動。
然而，傷勢並不能限制這位頂尖球星的發揮，在本場比賽唐西奇依舊繳出「超狂」數據，在33分鐘左右的上場時間，唐西奇拿下42分、10個籃板、1次助攻和外帶3次抄截，甚至在上半場就攻下30分之多，展現驚人的砍分效率，幫助球隊在本場比賽一路領先義大利，最終笑納比賽勝利。
賽後，唐西奇表示，他目前的狀態一切安好，「我現在必須去康復中心。不過一切都會好起來的。」他在接受斯洛維尼亞媒體採訪時補充道。
截至目前為止，唐西奇在本屆歐錦賽會中的6場比賽，場均得到34.0分、8.3個籃板、7.2次助攻和3.2次抄截。
下場比賽斯洛維尼亞將面對本屆歐錦賽奪冠熱門德國隊，這位新一代「歐洲金童」能否維持其火熱手感，並恢復百分之百的身手，將成為球隊「以下剋上」的關鍵要素。
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言