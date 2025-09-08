歐錦賽／腿部受傷仍砍42分扳倒義大利 唐西奇：一切都會好起來

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
斯洛維尼亞當家球星唐西奇（右）。 歐新社
斯洛維尼亞當家球星唐西奇（右）。 歐新社

斯洛維尼亞「隊魂」唐西奇（Luka Doncic）今日剛開賽便撞傷腿部，但他整個人看起來絲毫不受傷勢影響，最終在他投籃命中率飆破5成、砍下42分的驚人演出下，幫助球隊以84比77擊退義大利，順利挺進歐錦賽八強。

開場僅30秒，唐西奇便與義大利球員發生碰撞，導致腿部受傷。在第一節結束後，唐西奇更直接返回更衣室接受治療。此後，在比賽的大部分時間裡他明顯難以自由活動。

然而，傷勢並不能限制這位頂尖球星的發揮，在本場比賽唐西奇依舊繳出「超狂」數據，在33分鐘左右的上場時間，唐西奇拿下42分、10個籃板、1次助攻和外帶3次抄截，甚至在上半場就攻下30分之多，展現驚人的砍分效率，幫助球隊在本場比賽一路領先義大利，最終笑納比賽勝利。

賽後，唐西奇表示，他目前的狀態一切安好，「我現在必須去康復中心。不過一切都會好起來的。」他在接受斯洛維尼亞媒體採訪時補充道。

截至目前為止，唐西奇在本屆歐錦賽會中的6場比賽，場均得到34.0分、8.3個籃板、7.2次助攻和3.2次抄截。

下場比賽斯洛維尼亞將面對本屆歐錦賽奪冠熱門德國隊，這位新一代「歐洲金童」能否維持其火熱手感，並恢復百分之百的身手，將成為球隊「以下剋上」的關鍵要素。

