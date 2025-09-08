歐錦賽／「字母哥」萬夫莫敵飆分寫紀錄 希臘近10屆9次闖進8強

快訊

中央社／ 綜合外電報導
「字母哥」安戴托昆波轟37分10籃板。 美聯社

希臘今天在陣中公鹿球星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）出色表現加持下，以84比79擊退以色列，搶下最後一張歐錦賽8強門票。希臘將在9日的8強賽中迎戰老對手立陶宛。

今天比賽希臘一路領先，但儘管上半場後段一度將幅度拉開到11分，卻再難放大分差到雙位數，直到最後10分鐘。以色列則多次追近比分，第三節末甚至來到58比60，只落後2分。

希臘的史洛卡斯（Kostas Sloukas）、薩莫杜羅夫（Alexandros Samodurov）和安戴托昆波在關鍵時刻聯手，率隊打出一波7比1攻勢，讓希臘帶著8分優勢進入第四節。

第四節希臘一拿到球權，史洛卡斯就上籃得分，再將領先幅度擴大到10分，讓以色列更回天乏術。「字母哥」銳不可當，整場比賽火力全開23投18中攻下37分，還外帶10籃板。

現年30歲的安戴托昆波已連續第10場歐錦賽至少攻下25分。歐錦賽歷史上只有同樣來自希臘的傳奇球星加利斯（Nikos Galis）以19場25+獨占鰲頭。

此外，安戴托昆波同時加入約柯奇（Nikola Jokic）、佛西維奇（Nikola Vucevic）、唐西奇（Luka Doncic）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等人行列，成為本屆歐錦賽「30分10籃板」的5名球員其中之一。

今天勝出後，希臘已連續4屆闖進歐錦賽8強，最近10屆則有9次擠進前8。

以色列儘管全場努力追分，對「字母哥」的攻勢始終無力招架，最終只能接受落敗的命運，無緣闖入自2003年以來已經睽違超過20年的8強大門。效力拓荒者的砍將阿夫迪賈（Deni Avdija）這場比賽拿下22分。

