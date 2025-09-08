歐錦賽／狂轟42分！唐西奇率斯洛維尼亞退義大利闖8強

斯洛維尼亞當家後衛唐西奇（Luka Doncic）再度展現超級球星身手，面對義大利他第一節就狂轟22分，全場42分外帶10籃板，率隊頂住義大利反撲，以84：77挺進最終8強。

唐西奇開賽36秒就重摔，但用行動證明身體無礙，他光第一節就10投7中包含6投3中的外線，加上5罰都把握，單節就有22分、4籃板和2抄截，助隊取得29：11的絕對領先，第二節更將優勢擴大到32：13；義大利半場打完將差距縮小到40：50，第三節開始連拿4分下再追到6分差。

斯洛維尼亞回敬一波9：0攻勢，領先再回到兩位數，最後6分鐘也還握有78：65領先，但義大利打出12：0的攻勢讓比數只剩1分差。關鍵時刻唐西奇再挺身而出，他連續4罰都得手，加上義大利分數凍結，讓斯洛維尼亞驚險以84：77挺進8強。

唐西奇全場19投11中，加上16罰15中，全場轟下42分，本屆賽事已經4場比賽超過30分，讓義大利當家前鋒豐泰奇歐（Simone Fontecchio）都說，球隊已經奮戰到最後一刻，「但當一個球員（唐西奇）比賽前5到10分鐘就建立了信心，這就更難打了。」

斯洛維尼亞前鋒拉多維奇（Rok Radovic）形容，唐西奇就像球隊的引擎，「他是NBA全明星和超級球星，我對他的表現無話可說，但今天我們是靠團隊防守贏下勝利。」

身為2017年歐錦賽冠軍，斯洛維尼亞分組賽雖先吞2敗，但接續連勝3場晉級16強，16強淘汰賽再將對戰義大利的紀錄推進到9勝2敗，8強賽將和德國隊爭4強席位。