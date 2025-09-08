歐錦賽／喬治亞80比70爆冷擊敗法國 隊史首晉8強

中央社／ 里加7日綜合外電報導

喬治亞今天在歐洲籃球錦標賽以80比70，爆冷擊敗NBA球星溫班亞馬缺陣的法國，隊史首度晉級8強。

2025歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）有多位美國職籃NBA球星為國出戰，法國陣中有老鷹選秀狀元利沙榭（Zaccharie Risacher）、尼克前鋒亞布塞萊（Guerschon Yabusele）及巫師中鋒沙爾（Alex Sarr）等好手。

可惜的是，馬刺當家球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）及灰狼中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）等優質長人本屆未代表法國出賽。

喬治亞方面則有魔術畢塔吉（Goga Bitadze）及暴龍馬牧克拉許維理（Sandro Mamukelashvili）等長人壓陣。

法國賽前更被看好，但喬治亞開局後先以24比20結束第1局，並在上半場終了以38比37取得微幅領先，陣中控衛鮑德溫（Kamar Baldwin）包辦其中14分。

到了下半場，喬治亞延續上半場氣勢，第3局結束以58比54擴大領先，但法國緊咬比分，終場前4分19秒靠著奧科博（Elie Okobo）兩分跳投命中，追成66比66平手。

不過，喬治亞靠著尚格利亞（Tornike Shengelia）、鮑德溫、畢塔吉及馬牧克拉許維理關鍵時刻跳出來得分，終場以80比70氣走法國。

喬治亞陣中以鮑德溫24分、三分球4投3中、二分球6投5中、5罰全中高命中率表現最佳。尚格利亞也攻下24分，外加8籃板。

法國空有更佳的陣容，陣中NBA球員利沙榭及亞布塞萊各自僅拿下7分與12分，另一名NBA球員沙爾則因傷缺陣。

喬治亞下場將於8強對決芬蘭。芬蘭昨天在16強以92比86爆冷擊敗奪冠熱門塞爾維亞，晉級8強，震驚國際籃壇。

歐錦賽／波蘭逆轉擊退波士尼亞 連兩屆打進8強

歐洲籃球錦標賽今天進行16強的第2天賽程，波蘭下半場發動一波10比1攻勢，扭轉前兩節落後局面，終場80比72力克波士尼亞...

NBA／「魔獸」入選名人堂 再談落選75大：就像被狠狠地打了一巴掌

霍華德（Dwight Howard）與一眾傳奇球星一同正式入選美國籃球名人堂，在演說中他暢談了在NBA遭受不尊重後如何證明自己、得到外界認可。此外，在慶祝入選名人堂之際，他也透露先前未順利入選NBA

歐錦賽／打賭50下伏地挺身！唐西奇轟進「超扯」大號三分球

唐西奇（Luka Doncic）從不畏懼挑戰，而這次的舞台不是歐錦賽的聚光燈下，而是在斯洛維尼亞隊一次輕鬆的練習中。 一段最新爆紅影片顯示，這位斯洛維尼亞球星在練習結束準備收拾行李時，被老將中鋒

NBA／獲選名人堂仍不忘「偷臭」！熱火老闆揶揄詹皇令全場笑翻

邁阿密熱火隊老闆艾利森（Micky Arison）今獲選名人堂殊榮，而他在入選儀式上發表一段幽默的談話，內容為評論當時由詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）與韋德（Dwya

NBA／呼籲金塊應退休「甜瓜」15號球衣 前名人堂球星：是時候了

前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今日正式入選名人堂，而在2003至2011年間效力金塊隊的他，除了繳出亮眼的個人數據外，更是連年幫助球隊挺進季後賽。同為名人堂球星、前金塊後衛「關鍵先生」畢拉普斯（Chauncey Billups）則為自家兄弟抱不平，更直言：「他們應該在安東尼高掛球鞋後第2年就退休他的球衣。」

歐錦賽／德國不敗金身背後秘密！施羅德讚華格納：他讓球隊變得特別

稍早開打的歐錦賽16強淘汰賽，德國以85：58大比分擊敗葡萄牙，陣中雙星「德國軟豆」施羅德（Dennis Schroder）與華格納（Franz Wagner）各砍16分。賽後施羅德對於自家小老弟表達

