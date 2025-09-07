歐錦賽／波蘭逆轉擊退波士尼亞 連兩屆打進8強
歐洲籃球錦標賽今天進行16強的第2天賽程，波蘭下半場發動一波10比1攻勢，扭轉前兩節落後局面，終場80比72力克波士尼亞與赫塞哥維納，連續兩屆歐錦賽晉級8強。
波蘭連續兩屆歐錦賽闖進前8，自1971年以來首次達成這項成就。2022年曾晉級4強的波蘭，本屆在預賽D組最後兩場都吞敗，最後仍以3勝2負、分組第2的成績擠進16強行列。
波士尼亞與赫塞哥維納開賽氣勢如虹，很快就取得13比2領先。波蘭急起直追，將比分追近至34比33只差1分，不過上半場打完，波士尼亞與赫塞哥維納仍以44比40領先。
波士尼亞與赫塞哥維納下半場一開賽擴大優勢至55比47，但波蘭立即還以10比1的反擊，以57比56逆轉，這也是波蘭本場首次領先。第4節波蘭再發動一波11比2的攻勢，終場前4分鐘將比分差距拉開至76比68。
波蘭持續展現防守強度，洛伊德（Jordan Loyd）在比賽剩56秒時穩穩跳投命中，比數80比72，勝負底定。
從美國籍歸化波蘭的後衛洛伊德全場投進3記三分球，攻下28分，外帶3籃板、1助攻、1抄截與1阻攻。
波蘭隊長波尼特卡（Mateusz Ponitka）一如往常扮演關鍵角色，拿到19分11籃板3抄截。波士尼亞與赫塞哥維納以目前效力美國職籃NBA猶他爵士隊的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）20分最高。
波蘭3年前在歐錦賽闖進4強，寫下隊史自1971年以來首見的紀錄。今年波蘭將於8強戰對決在16強賽以85比79擊敗瑞典的土耳其，盼再度締造神奇之旅。
🔥 《瘋運動IG追起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言