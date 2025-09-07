歐錦賽／波蘭逆轉擊退波士尼亞 連兩屆打進8強

歐洲籃球錦標賽今天進行16強的第2天賽程，波蘭下半場發動一波10比1攻勢，扭轉前兩節落後局面，終場80比72力克波士尼亞與赫塞哥維納，連續兩屆歐錦賽晉級8強。

波蘭連續兩屆歐錦賽闖進前8，自1971年以來首次達成這項成就。2022年曾晉級4強的波蘭，本屆在預賽D組最後兩場都吞敗，最後仍以3勝2負、分組第2的成績擠進16強行列。

波士尼亞與赫塞哥維納開賽氣勢如虹，很快就取得13比2領先。波蘭急起直追，將比分追近至34比33只差1分，不過上半場打完，波士尼亞與赫塞哥維納仍以44比40領先。

波士尼亞與赫塞哥維納下半場一開賽擴大優勢至55比47，但波蘭立即還以10比1的反擊，以57比56逆轉，這也是波蘭本場首次領先。第4節波蘭再發動一波11比2的攻勢，終場前4分鐘將比分差距拉開至76比68。

波蘭持續展現防守強度，洛伊德（Jordan Loyd）在比賽剩56秒時穩穩跳投命中，比數80比72，勝負底定。

從美國籍歸化波蘭的後衛洛伊德全場投進3記三分球，攻下28分，外帶3籃板、1助攻、1抄截與1阻攻。

波蘭隊長波尼特卡（Mateusz Ponitka）一如往常扮演關鍵角色，拿到19分11籃板3抄截。波士尼亞與赫塞哥維納以目前效力美國職籃NBA猶他爵士隊的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）20分最高。

波蘭3年前在歐錦賽闖進4強，寫下隊史自1971年以來首見的紀錄。今年波蘭將於8強戰對決在16強賽以85比79擊敗瑞典的土耳其，盼再度締造神奇之旅。