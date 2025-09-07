快訊

暗指柯建銘？ 賴系立委：石破茂為避免黨內分裂做出有高度的決定

歐錦賽／波蘭逆轉擊退波士尼亞 連兩屆打進8強

中央社／ 拉脫維亞里加7日綜合外電報導
波蘭力克對手，挺進歐錦賽8強。FIBA官網
波蘭力克對手，挺進歐錦賽8強。FIBA官網

歐洲籃球錦標賽今天進行16強的第2天賽程，波蘭下半場發動一波10比1攻勢，扭轉前兩節落後局面，終場80比72力克波士尼亞與赫塞哥維納，連續兩屆歐錦賽晉級8強。

波蘭連續兩屆歐錦賽闖進前8，自1971年以來首次達成這項成就。2022年曾晉級4強的波蘭，本屆在預賽D組最後兩場都吞敗，最後仍以3勝2負、分組第2的成績擠進16強行列。

波士尼亞與赫塞哥維納開賽氣勢如虹，很快就取得13比2領先。波蘭急起直追，將比分追近至34比33只差1分，不過上半場打完，波士尼亞與赫塞哥維納仍以44比40領先。

波士尼亞與赫塞哥維納下半場一開賽擴大優勢至55比47，但波蘭立即還以10比1的反擊，以57比56逆轉，這也是波蘭本場首次領先。第4節波蘭再發動一波11比2的攻勢，終場前4分鐘將比分差距拉開至76比68。

波蘭持續展現防守強度，洛伊德（Jordan Loyd）在比賽剩56秒時穩穩跳投命中，比數80比72，勝負底定。

從美國籍歸化波蘭的後衛洛伊德全場投進3記三分球，攻下28分，外帶3籃板、1助攻、1抄截與1阻攻。

波蘭隊長波尼特卡（Mateusz Ponitka）一如往常扮演關鍵角色，拿到19分11籃板3抄截。波士尼亞與赫塞哥維納以目前效力美國職籃NBA猶他爵士隊的中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）20分最高。

波蘭3年前在歐錦賽闖進4強，寫下隊史自1971年以來首見的紀錄。今年波蘭將於8強戰對決在16強賽以85比79擊敗瑞典的土耳其，盼再度締造神奇之旅。

延伸閱讀

歐錦賽／打賭50下伏地挺身！唐西奇轟進「超扯」大號三分球

歐錦賽／德國不敗金身背後秘密！施羅德讚華格納：他讓球隊變得特別

歐錦賽／大爆冷！約柯奇飆分無用 芬蘭淘汰冠軍熱門塞爾維亞

歐錦賽／森根關鍵演出雙十寫紀錄 土耳其逆轉瑞典睽違16年再闖8強

相關新聞

歐錦賽／大爆冷！約柯奇飆分無用 芬蘭淘汰冠軍熱門塞爾維亞

今年歐錦賽冠軍大熱門塞爾維亞隊，台灣時間今天凌晨卻意外落馬，僅管當家球星約柯奇（Nikola Jovic）狂轟33分，1...

歐錦賽／波蘭逆轉擊退波士尼亞 連兩屆打進8強

歐洲籃球錦標賽今天進行16強的第2天賽程，波蘭下半場發動一波10比1攻勢，扭轉前兩節落後局面，終場80比72力克波士尼亞...

NBA／「魔獸」入選名人堂 再談落選75大：就像被狠狠地打了一巴掌

霍華德（Dwight Howard）與一眾傳奇球星一同正式入選美國籃球名人堂，在演說中他暢談了在NBA遭受不尊重後如何證明自己、得到外界認可。此外，在慶祝入選名人堂之際，他也透露先前未順利入選NBA

歐錦賽／打賭50下伏地挺身！唐西奇轟進「超扯」大號三分球

唐西奇（Luka Doncic）從不畏懼挑戰，而這次的舞台不是歐錦賽的聚光燈下，而是在斯洛維尼亞隊一次輕鬆的練習中。 一段最新爆紅影片顯示，這位斯洛維尼亞球星在練習結束準備收拾行李時，被老將中鋒

NBA／獲選名人堂仍不忘「偷臭」！熱火老闆揶揄詹皇令全場笑翻

邁阿密熱火隊老闆艾利森（Micky Arison）今獲選名人堂殊榮，而他在入選儀式上發表一段幽默的談話，內容為評論當時由詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）與韋德（Dwya

NBA／呼籲金塊應退休「甜瓜」15號球衣 前名人堂球星：是時候了

前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今日正式入選名人堂，而在2003至2011年間效力金塊隊的他，除了繳出亮眼的個人數據外，更是連年幫助球隊挺進季後賽。同為名人堂球星、前金塊後衛「關鍵先生」畢拉普斯（Chauncey Billups）則為自家兄弟抱不平，更直言：「他們應該在安東尼高掛球鞋後第2年就退休他的球衣。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。