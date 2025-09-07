聽新聞
歐錦賽／打賭50下伏地挺身！唐西奇轟進「超扯」大號三分球
唐西奇（Luka Doncic）從不畏懼挑戰，而這次的舞台不是歐錦賽的聚光燈下，而是在斯洛維尼亞隊一次輕鬆的練習中。
一段最新爆紅影片顯示，這位斯洛維尼亞球星在練習結束準備收拾行李時，被老將中鋒奧米奇（Alen Omic）點名挑戰，要他從幾乎在球館出口走道的「不可能角度」出手，如果失手就得做50下伏地挺身。
唐西奇毫不猶豫地站定，隨即起手投籃。只見球越過整片場地，高高劃過弧線，最後空心命中。奧米奇當場哀號，唐西奇則得意地露出微笑，仿佛是在說「交給我就對了」。
這並非唐西奇第一次秀出花式投籃。他在熱身、慈善賽中也常挑戰各種遠距離投籃，而且往往信手拈來，就像一般罰球般輕鬆。另一段影片中，則輪到唐西奇自己伏地挺身，顯然輸掉了類似的挑戰。但即使在做伏地挺身時，他仍不忘嗆聲奧米奇「下一個就換你了」，隊友們則在一旁笑聲不斷，展現出他獨有的好勝心與幽默感。
除了投籃挑戰，唐西奇還展現頑皮的一面。他會在訓練時自封「霸凌王」，偷打隊友後腦勺、從背後把球拍掉，或是干擾他人出手。這些舉動雖帶著惡作劇意味，卻讓隊伍氣氛更輕鬆，也讓年輕球員在歡笑中感受到責任與凝聚力。
至於在正規賽場上，唐西奇依舊火力全開。在歐錦賽目前出賽的5場比賽，他場均繳出32.4分8.4助攻8籃板3.2抄截，高居得分王，率領斯洛維尼亞挺進16強淘汰賽，將對決義大利數據。而他對比利時一役更繳出37分大三元，成為自1995年以來僅有第4位在歐錦賽完成此壯舉的球員。
