NBA／「魔獸」入選名人堂 再談落選75大：就像被狠狠地打了一巴掌

霍華德（Dwight Howard）與一眾傳奇球星一同正式入選美國籃球名人堂，在演說中他暢談了在NBA遭受不尊重後如何證明自己、得到外界認可。此外，在慶祝入選名人堂之際，他也透露先前未順利入選NBA 75大球星的失落感受。

此次「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與霍華德不僅以個人身分獲選，也隨2008年北京奧運奪金的美國國家男籃代表隊一同入堂，締造同天「二度」入選名人堂的罕見紀錄。霍華德在接受採訪時也難掩喜悅之情，但他仍不忘吐槽自己未能入選75大球星，他在NBA TV中說道：「沒能入選75人名單很傷人，就像被狠狠地打了一巴掌。但最終我入選名人堂，不僅因為我自己做出的貢獻，也因為我幫助美國隊奪得了金牌。」

霍華德（背號11）曾與其他傳奇球星在2008北京奧運中幫助美國重返榮耀，拿下金牌。 美聯社

綽號「魔獸」的霍華德擁有超乎常人的體型和力量，生涯早期從新秀賽季到加盟火箭隊的首年，他場均能砍下18.3分，外帶12.9個籃板和2.2次火鍋，投籃命中率高達57.9%。另外，他曾8次入選全明星，並3次榮膺年度最佳防守球員，成為聯盟最佳中鋒。在此期間，他還帶領魔術隊多次闖入季後賽，包括在2009年打入NBA總決賽，與布萊恩（Kobe Bryant）率領的洛杉磯湖人隊交手。

令人惋惜的是，在2010年代中期後，他的狀態開始下滑，在火箭隊的第2個賽季，他的效率更是大幅下降，昔日的統治力已不復存在。儘管如此，霍華德在2019年重返湖人隊後仍然取得了成功，並在泡泡園區中幫助球隊奪得總冠軍，拿下他生涯唯一一個冠軍戒，進一步提升了他在中鋒的歷史地位。

儘管目前霍華德尚未獲得聯盟邀請加入其他頂尖球星的行列，但本次入選名人堂，代表著這名傳奇中鋒的實力與成就依舊獲得外界一定程度的認可。