快訊

雷雨狂炸雙北...氣象署籲慎防雷擊、9級強陣風 3山區也出現暴雨

竊賊盜走大片青蔥！雲林8旬老農偕兒夜宿田邊逾10天 蔥價飆高苦尋買主

NBA／獲選名人堂仍不忘「偷臭」！熱火老闆揶揄詹皇令全場笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火三巨頭剛成軍時，詹姆斯豪情壯志想拿下好幾座總冠軍。 美聯社
熱火三巨頭剛成軍時，詹姆斯豪情壯志想拿下好幾座總冠軍。 美聯社

邁阿密熱火隊老闆艾利森（Micky Arison）今獲選名人堂殊榮，而他在入選儀式上發表一段幽默的談話，內容為評論當時由詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）與韋德（Dwyane Wade）組成的「熱火三巨頭」沒能如外界期待的一般，拿下更多冠軍並締造王朝，此舉不禁引發在場觀眾的熱烈回響，影片更迅速在網路上瘋傳。

「2010年，有了韋德、詹姆斯和波許，我們知道我們能贏冠軍。不是一個，也不是兩個……我想就兩個吧。」艾利森在演講中開玩笑地說道。

這一段耐人尋味的演說，讓人彷彿回到2010年夏天，彼時詹皇才剛決定加盟邁阿密熱火隊，組成聯盟最具代表性的超級球隊之一。在與韋德、波許的強強聯手下，人們對他和這支球隊寄予厚望，許多人認為熱火隊即將迎來一段王朝，如同當年的公牛隊、湖人隊。

熱火隊老闆阿利森。 法新社
熱火隊老闆阿利森。 法新社

而在三位巨頭「合體」上場比賽之前，詹姆斯曾在接受媒體採訪時許下一個斗膽的承諾，他預言熱火隊將贏得不只一個、甚至兩個總冠軍，而是七個以上的冠軍。他聲稱自己有強烈的信心可以實現這個目標。

雖如今看來詹姆斯的這段承諾慘遭打臉，但事過境遷，如今的他早已釋懷，從影片中也可以看出，出席典禮的他，對於艾利森開他玩笑顯得絲毫不在意，更與在場觀眾一起「笑開懷」。

熱火 Chris Bosh Dwyane Wade LeBron James

相關新聞

歐錦賽／大爆冷！約柯奇飆分無用 芬蘭淘汰冠軍熱門塞爾維亞

今年歐錦賽冠軍大熱門塞爾維亞隊，台灣時間今天凌晨卻意外落馬，僅管當家球星約柯奇（Nikola Jovic）狂轟33分，1...

歐錦賽／打賭50下伏地挺身！唐西奇轟進「超扯」大號三分球

唐西奇（Luka Doncic）從不畏懼挑戰，而這次的舞台不是歐錦賽的聚光燈下，而是在斯洛維尼亞隊一次輕鬆的練習中。 一段最新爆紅影片顯示，這位斯洛維尼亞球星在練習結束準備收拾行李時，被老將中鋒

NBA／獲選名人堂仍不忘「偷臭」！熱火老闆揶揄詹皇令全場笑翻

邁阿密熱火隊老闆艾利森（Micky Arison）今獲選名人堂殊榮，而他在入選儀式上發表一段幽默的談話，內容為評論當時由詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）與韋德（Dwya

NBA／呼籲金塊應退休「甜瓜」15號球衣 前名人堂球星：是時候了

前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今日正式入選名人堂，而在2003至2011年間效力金塊隊的他，除了繳出亮眼的個人數據外，更是連年幫助球隊挺進季後賽。同為名人堂球星、前金塊後衛「關鍵先生」畢拉普斯（Chauncey Billups）則為自家兄弟抱不平，更直言：「他們應該在安東尼高掛球鞋後第2年就退休他的球衣。」

歐錦賽／德國不敗金身背後秘密！施羅德讚華格納：他讓球隊變得特別

稍早開打的歐錦賽16強淘汰賽，德國以85：58大比分擊敗葡萄牙，陣中雙星「德國軟豆」施羅德（Dennis Schroder）與華格納（Franz Wagner）各砍16分。賽後施羅德對於自家小老弟表達

NBA／甜瓜安東尼、魔獸霍華德進名人堂 「救贖之隊」同享榮耀

前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）等8人以及20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。