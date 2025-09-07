NBA／獲選名人堂仍不忘「偷臭」！熱火老闆揶揄詹皇令全場笑翻

邁阿密熱火隊老闆艾利森（Micky Arison）今獲選名人堂殊榮，而他在入選儀式上發表一段幽默的談話，內容為評論當時由詹姆斯（LeBron James）、波許（Chris Bosh）與韋德（Dwyane Wade）組成的「熱火三巨頭」沒能如外界期待的一般，拿下更多冠軍並締造王朝，此舉不禁引發在場觀眾的熱烈回響，影片更迅速在網路上瘋傳。

「2010年，有了韋德、詹姆斯和波許，我們知道我們能贏冠軍。不是一個，也不是兩個……我想就兩個吧。」艾利森在演講中開玩笑地說道。

"In 2010, with Dwyane, LeBron and Chris Bosh we knew we could win. Not 1, not 2 — I guess it was just 2"



這一段耐人尋味的演說，讓人彷彿回到2010年夏天，彼時詹皇才剛決定加盟邁阿密熱火隊，組成聯盟最具代表性的超級球隊之一。在與韋德、波許的強強聯手下，人們對他和這支球隊寄予厚望，許多人認為熱火隊即將迎來一段王朝，如同當年的公牛隊、湖人隊。

熱火隊老闆阿利森。 法新社

而在三位巨頭「合體」上場比賽之前，詹姆斯曾在接受媒體採訪時許下一個斗膽的承諾，他預言熱火隊將贏得不只一個、甚至兩個總冠軍，而是七個以上的冠軍。他聲稱自己有強烈的信心可以實現這個目標。

雖如今看來詹姆斯的這段承諾慘遭打臉，但事過境遷，如今的他早已釋懷，從影片中也可以看出，出席典禮的他，對於艾利森開他玩笑顯得絲毫不在意，更與在場觀眾一起「笑開懷」。