NBA／呼籲金塊應退休「甜瓜」15號球衣 前名人堂球星：是時候了

前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）今日正式入選名人堂，而在2003至2011年間效力金塊隊的他，除了繳出亮眼的個人數據外，更是連年幫助球隊挺進季後賽。同為名人堂球星、前金塊後衛「關鍵先生」畢拉普斯（Chauncey Billups）則為自家兄弟抱不平，更直言：「他們應該在安東尼高掛球鞋後第2年就退休他的球衣。」

畢拉普斯接受訪問時表示，「甜瓜」對球隊的重要性不言而喻，金塊隊應該在他宣布高掛球鞋一年後退役他的15號球衣，「當他退休後，我想說，『他不會再打比賽了。是時候了。』所以，對我來說，現在已經太晚了，退休安東尼的球衣應該是當務之急，因為我清楚地知道他帶給這支球隊的意義。」

Legends live forever 🐐



Carmelo Anthony, welcome to the Hall of Fame 🤩 @Hoophall pic.twitter.com/BneQEah6D4 — ESPN (@espn) 2025年9月7日

安東尼曾10度入選全明星，被認為是NBA史上最偉大的得分手之一，在他1260場比賽生涯中，他場均得到22.5分、6.2個籃板和2.7次助攻，投籃命中率高達44.7%。

雖安東尼從未嘗過冠軍金盃的滋味，但他曾率領金塊隊在2009年殺入西區決賽，並與「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）坐鎮的湖人隊激戰6場，至今仍是多數球迷難忘的回憶。

儘管15號球衣現在是由金塊隊中另一名偉大球星約柯奇（Nikola Jokic）所著，但畢拉普斯仍強調：「安東尼是球隊歷史上最優秀的球員之一，所有球迷和我認識的人仍然欣賞他，他們都愛他。」

"You left this world too soon but you never left me."



- Carmelo Anthony gives a shoutout to his father 🫶



📺 Class of 2025 Enshrinement Ceremony on NBA TV pic.twitter.com/IBatQMDMc3 — NBA (@NBA) 2025年9月7日