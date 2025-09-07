歐錦賽／德國不敗金身背後秘密！施羅德讚華格納：他讓球隊變得特別

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
施羅德（前）與華格納（後）在本屆歐錦賽中表現優異。 路透社
稍早開打的歐錦賽16強淘汰賽，德國以85：58大比分擊敗葡萄牙，陣中雙星「德國軟豆」施羅德（Dennis Schroder）與華格納（Franz Wagner）各砍16分。賽後施羅德對於自家小老弟表達高度肯定，更直言道：「他讓我們的球隊變得特別。」

施羅德說道： 「我認為他具備一些歐洲其他球員所沒有的特質。他在NBA獨一無二的表現，使我們現在又多了一個能砍下20分或30分的進攻威脅。」

華格納因具備約208公分左右的優異身材，且擁有優異的持球技術與移動速度，讓他球場上能夠大殺四方，施羅德進一步解釋，「在德國籃球史上，我們的二、三號後衛很少能夠像他一樣做到這一點，而且他是一個每天都在努力進步的優秀年輕人。」

對此，華格納也毫不吝嗇地給予這名老大哥稱讚，他說：「和他一起打球真的很有趣。他是一位出色的領袖，給球隊每個人都帶來了極大的信心。」華格納接著表示，「我認為施羅德是團隊其他成員的榜樣。我們只是努力效仿他，這給了我很大的信心在場上打球。」

截至目前為止，華格納在今年歐錦賽的6場比賽中，場均能夠得到20.7分、5.5個籃板和3.8次助攻。

