NBA／甜瓜安東尼、魔獸霍華德進名人堂 「救贖之隊」同享榮耀
前NBA球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）與「魔獸」霍華德（Dwight Howard）等8人以及2008北京奧運美國男籃代表隊，今天正式入主美國籃球名人堂。
法新社報導，安東尼與霍華德不僅以個人身分獲選，也隨2008年北京奧運奪金的美國國家男籃代表隊一同入堂。美國男籃代表隊2004年在雅典奧運只拿下銅牌，2008年重返巔峰鍍金，因此有「救贖之隊」（Redeem Team）之稱。
安東尼表示，能同時以個人和團隊身分被名人堂表彰「聽起來真的很棒，太不可思議了」，還說2008年的男籃代表隊「確實重新定義了職業運動員該有的態度」。
2025年美國籃球名人堂新成員還包括WNBA球星摩爾（Maya Moore）、佛爾斯（Sylvia Fowles）和柏德（Sue Bird）；NBA資深裁判克勞佛（Danny Crawford）；芝加哥公牛總教練唐納文（Billy Donovan）；邁阿密熱火老闆艾利森（MickyArison）。
NBA巨星詹姆斯（LeBron James）今天也出席麻州春田（Springfield）這場入堂儀式，他不僅是2008年「救贖之隊」成員，也曾在2012和2013年隨艾利森擁有的熱火奪得NBA總冠軍。
霍華德今天不忘感謝父母一圓他的NBA夢，「你們日復一日幫我達成目標。看哪，人生就是如此，爸媽，你們的兒子進名人堂了。」
2008年美國國家男籃代表隊當時年紀最大的球員基德（Jason Kidd）則回憶，當時每次看到「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）與詹姆斯練球的拚勁，總是讓人熱血沸騰。布萊恩已於2020年過世。
基德說，看這兩人練球「真的很精彩。他們每天早上都全力拚搏，充滿活力，為整隊樹立榜樣」。
基德目前是達拉斯獨行俠總教練，他並拿自己在救贖之隊的角色開玩笑，說：「或許我是隊長，其實更像送水小弟、毛巾小弟。我負責看時間，確保大家準時，也負責問大家想喝什麼口味的運動飲料。」
克勞佛則自嘲，NBA裁判通常不會入堂，「比起掌聲，我們平常都聽到更多噓聲，所以這份肯定格外有意義」。
