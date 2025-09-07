歐錦賽／樂觀看待身體狀況變好 「波神」狂砍34分：下季全力以赴

拉脫維亞當家球星「波神」波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）上賽季在NBA季後賽中遭傷病纏身，但在休賽季狀態逐漸回溫的他，本場比賽對上立陶宛時繳出34分19籃板的「超狂」數據，雖最終球隊以79比88遺憾敗給立陶宛，止步16強，但自言「竭盡全力」的他仍樂觀表示，目前身體狀況正逐漸變好，下賽季重返NBA將火力全開。

談到本場比賽，首度在歐錦賽奪下「兩雙」的他說道：「這場比賽絕對是我在國家隊打出的最好的比賽之一，但今晚立陶宛表現更好，我向他們表達致敬。」

上賽季效力綠衫軍的他，受傷病影響而無法穩定出賽，表現也隨之起伏不定，與他例行賽場均19.5分6.8籃板，3分球命中率41.2%的命中率的表現大相逕庭。當時總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）甚至表示，因疑似被病毒感染且有後遺症，讓他連呼吸都有困難。今年休賽季綠衫軍將他交易至老鷹隊，以解決球隊薪資空間不足的窘境。

Porzingis with HIS OWN putback 😐#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/2W6P4bqfYM — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) 2025年9月6日

不過，波爾辛吉斯提到在重返拉脫維亞國家隊後，情況似乎正朝著好的方向前進，他感覺自己變得更加強壯，「確實有些日子我的狀態不太好，我還在努力恢復狀態。」他接著表示：「但隨著比賽的進行，我的身體狀況開始變得非常好，我知道我可以挑戰自己的身體，我可以​​逼迫自己繼續前進。今天就是一個例子。」

當被問到今夏的賽事是否有助於下賽季在NBA打出亮眼表現時，波爾辛吉斯毫不猶豫地回答道：「當然。」他隨後補充：「我覺得在國家隊打球之後，我的狀態一直都維持得很好，因為雖然夏天可以盡情在球場作自主訓練，但沒有什麼能夠比得上高水平、高強度的實戰比賽。所以現在回到亞特蘭大，我會保持良好的狀態，找到節奏，準備好全力以赴。」