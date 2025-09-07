快訊

錯過再等15年！月全食最長「紅月」凌晨登場 天文館曝伴隨一奇特天象

江祖平爆料性侵案 三立新聞主播接連聲援「不可能搓湯圓」

MLB／悲情…山本由伸8.2局無安打挨轟破功 牛棚燒掉勝投

聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／大爆冷！約柯奇飆分無用 芬蘭淘汰冠軍熱門塞爾維亞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約柯奇(中)雖然奮力拿下33分，塞爾維亞卻慘遭芬蘭淘汰。 美聯社
約柯奇(中)雖然奮力拿下33分，塞爾維亞卻慘遭芬蘭淘汰。 美聯社

今年歐錦賽冠軍大熱門塞爾維亞隊，台灣時間今天凌晨卻意外落馬，儘管當家球星約柯奇（Nikola Jokic）狂轟33分，16強賽仍遭芬蘭隊以92：86擊落，連兩屆都在8強外止步，爆出今年賽會大冷門。

塞爾維亞分組賽打下4勝1敗成績，對戰芬蘭更握有8連勝優勢，但今天被芬蘭打出11：1的開賽攻勢，首節就握有兩位數領先；塞爾維亞第二節雖曾28：28追平，半場打完還取得48：44領先，但芬蘭下半場關鍵時刻有瓦爾托寧（Elias Valtonen）挺身而出，他全場拿下13分中有8分集中在最後2分鐘，助隊以92：86淘汰塞爾維亞。

「精彩的夜晚，我能說什麼，我們就是相信彼此，讓這件事發生。」瓦爾托寧強調，有空檔時就要果斷出手，自己就是把握住機會，「他們讓我有大空檔，所以我就自信出手。」

芬蘭「一哥」馬卡南（Lauri Markkanen）今天貢獻29分、7籃板，幫助球隊扭轉對戰劣勢，奪下2009年後碰塞爾維亞的首勝。

過往對戰塞爾維亞勝少敗多，芬蘭後衛薩林強調，不會沉浸過去，「我試著活在當下，他們過往是有些很棒的時刻，但我現在是全世界最快樂的人，因為我們晉級了。」芬蘭8強將遭遇法國和喬治亞的勝家，尋求持續挺進。

塞爾維亞隊長波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）分組賽受傷，歐錦賽提前報銷，球隊雖順利晉級，今天卻被芬蘭狂抓20個進攻籃板，總教練佩西奇（Svetislav Pesic）承認沒能找到保護好籃板方式，約柯奇也說：「他們搶下20個進攻籃板讓人無法接受。」

攻下全場最高分的約柯奇提到，球隊已經準備好，也有針對芬蘭做功課，但對手表現更好，給的身體強度也優於塞爾維亞。

延伸閱讀

歐錦賽／瓦藍邱納斯與未來搭檔約柯奇閒聊 話題竟不是籃球

歐錦賽／森根28分技壓約柯奇 土耳其斷塞爾維亞4連勝

歐錦賽／只拿6分！塞爾維亞大勝22分 約柯奇難得輕鬆隨音樂搖擺

歐錦賽／約柯奇狂轟39分破紀錄 塞爾維亞隊友讚嘆：難以置信

相關新聞

歐錦賽／大爆冷！約柯奇飆分無用 芬蘭淘汰冠軍熱門塞爾維亞

今年歐錦賽冠軍大熱門塞爾維亞隊，台灣時間今天凌晨卻意外落馬，僅管當家球星約柯奇（Nikola Jovic）狂轟33分，1...

歐錦賽／瓦藍邱納斯與未來搭檔約柯奇閒聊 話題竟不是籃球

丹佛金塊在今年休賽季總算是為MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）找到可靠的替補人選，儘管一開始出現若干波折，但來自立陶宛、資歷豐富的老將瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的確定加

歐錦賽／土耳其逆轉瑞典 16年來首闖歐洲籃球錦標賽8強

歐洲籃球錦標賽16強賽今天開打，首戰土耳其儘管開賽不順，下半場調整陣容，加上美國職籃NBA長人森貢關鍵時刻挺身而出，終以...

Tumaz Strong贏得Red Bull Gym Clash台灣冠軍 10月爭世界最強健身房

健身風氣日漸興盛，全球性健身競賽Red Bull Gym Clash台灣決賽於昨天（6日）進行8強對決，來自北中南的體能...

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 16強對戰組合正式出爐

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

NBA／馬刺榜眼左手拇指韌帶動刀 拚開季復出對決狀元郎

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，馬刺榜眼新秀後衛哈波（Dylan Harper）在週三訓練時不慎傷到左手拇指，經診斷為韌帶部分撕裂，已經接受手術治療。 儘管動刀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。