歐錦賽／大爆冷！約柯奇飆分無用 芬蘭淘汰冠軍熱門塞爾維亞

今年歐錦賽冠軍大熱門塞爾維亞隊，台灣時間今天凌晨卻意外落馬，儘管當家球星約柯奇（Nikola Jokic）狂轟33分，16強賽仍遭芬蘭隊以92：86擊落，連兩屆都在8強外止步，爆出今年賽會大冷門。

塞爾維亞分組賽打下4勝1敗成績，對戰芬蘭更握有8連勝優勢，但今天被芬蘭打出11：1的開賽攻勢，首節就握有兩位數領先；塞爾維亞第二節雖曾28：28追平，半場打完還取得48：44領先，但芬蘭下半場關鍵時刻有瓦爾托寧（Elias Valtonen）挺身而出，他全場拿下13分中有8分集中在最後2分鐘，助隊以92：86淘汰塞爾維亞。

「精彩的夜晚，我能說什麼，我們就是相信彼此，讓這件事發生。」瓦爾托寧強調，有空檔時就要果斷出手，自己就是把握住機會，「他們讓我有大空檔，所以我就自信出手。」

芬蘭「一哥」馬卡南（Lauri Markkanen）今天貢獻29分、7籃板，幫助球隊扭轉對戰劣勢，奪下2009年後碰塞爾維亞的首勝。

過往對戰塞爾維亞勝少敗多，芬蘭後衛薩林強調，不會沉浸過去，「我試著活在當下，他們過往是有些很棒的時刻，但我現在是全世界最快樂的人，因為我們晉級了。」芬蘭8強將遭遇法國和喬治亞的勝家，尋求持續挺進。

塞爾維亞隊長波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）分組賽受傷，歐錦賽提前報銷，球隊雖順利晉級，今天卻被芬蘭狂抓20個進攻籃板，總教練佩西奇（Svetislav Pesic）承認沒能找到保護好籃板方式，約柯奇也說：「他們搶下20個進攻籃板讓人無法接受。」

攻下全場最高分的約柯奇提到，球隊已經準備好，也有針對芬蘭做功課，但對手表現更好，給的身體強度也優於塞爾維亞。