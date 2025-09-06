快訊

中央社／ 里加6日綜合外電報導
歐洲籃球錦標賽16強賽今天開打，首戰土耳其儘管開賽不順，下半場調整陣容，加上美國職籃NBA長人森貢關鍵時刻挺身而出，終以85比79擊敗瑞典。圖／美聯社
歐洲籃球錦標賽16強賽今天開打，首戰土耳其儘管開賽不順，下半場調整陣容，加上美國職籃NBA長人森貢關鍵時刻挺身而出，終以85比79擊敗瑞典，睽違16年再度晉級歐錦賽8強。

這場比賽在拉脫維亞首都里加舉行。歐洲籃球錦標賽（EuroBasket）官網報導，土耳其接下來有時間好好調整，準備於9日在8強戰以更非凡氣勢上陣。

開賽後瑞典前10投9中，讓土耳其為之一驚，整個上半場比賽節奏也全掌握在瑞典手中。

不過易籃後總教練阿塔曼（Ergin Ataman）調整戰力，讓土耳其從37比44落後的劣勢打出一波14比0攻勢，一舉將比數反超成51比44，第3節末段比分差距一度擴大到11分。

但是瑞典沒有退縮，在哈坎森（Ludvig Hakanson）與柏甘德（Simon Birgander）聯手追分下，最後一節兩度扳平比分，使得終場前3分鐘太扣人心弦。

森貢（Alperen Sengun）這時挺身而出，個人包辦一波6比0的小高潮，關鍵時刻再來1阻攻、1灌籃，將比分拉開至82比76而鎖定勝局。

全場最搶眼的當屬這位NBA明星賽中峰，森貢獨攬24分、16籃板、6助攻，成為自2011年艾希克（OmerAsik）以來，第1位在單屆歐錦賽中取得3次「雙十」表現的土耳其球員。

這是土耳其自2009年以來首次重返歐錦賽8強，也是自 1957年時的7連勝以來，首度在歐錦賽締造6連勝佳績。

土耳其下一戰將對上波蘭和波士尼亞與赫塞哥維納的勝方。

瑞典這場比賽同樣將士用命，有5人得分雙位數，柏甘德繳出14分、13籃板，另有3阻攻及2抄截。

土耳其總教練阿塔曼賽後說：「我們陣容堅強，全體球員都有高度動力，從7月最後一週就開始犧牲休息，全力投入訓練，現在已經準備好為獎牌而戰。」

歐錦賽／土耳其逆轉瑞典 16年來首闖歐洲籃球錦標賽8強

