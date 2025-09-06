快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
馬刺榜眼新秀哈波不慎受傷進行手術治療。 路透社
根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，馬刺榜眼新秀後衛哈波（Dylan Harper）在週三訓練時不慎傷到左手拇指，經診斷為韌帶部分撕裂，已經接受手術治療。

儘管動刀，馬刺隊仍對這位19歲新星的恢復進度保持樂觀，團隊期盼他能趕上10月22日開幕戰，在客場對決獨行俠，榜眼哈波與狀元佛雷格（Cooper Flagg）的對決成了外界關注焦點。

身為名將之子，哈波大一時期就繳出場均19.4分4助攻1.4抄截的表現，天賦條件出色，被視為聯盟未來的潛力球星之一。

NBA／馬刺榜眼左手拇指韌帶動刀 拚開季復出對決狀元郎

根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，馬刺榜眼新秀後衛哈波（Dylan Harper）在週三訓練時不慎傷到左手拇指，經診斷為韌帶部分撕裂，已經接受手術治療。 儘管動刀

