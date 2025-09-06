歐錦賽／希臘豪門教頭開嗆「世界冠軍不純」 雷霆後衛回應：來比看看
曾多次批評NBA冠軍自稱「世界冠軍」的希臘豪門帕納辛奈科斯（Panathinaikos）總教練阿塔曼（Ergin Ataman），近日在歐錦賽期間，再度針對此議題發表強烈看法，掀起新一波話題。
「如果你想當世界冠軍，那你得先擊敗歐洲聯賽（EuroLeague）的冠軍。也許還得打敗澳洲的冠軍隊，」阿塔曼在記者會上語帶挑釁地說道。
這並非阿塔曼首次針對NBA「世界冠軍」的稱號提出質疑。早在前一年，他就曾強調，美國球隊若真想擁有全球霸主的地位，就得親自擊敗歐洲最強球隊來證明實力。
根據阿塔曼的邏輯，今夏奪得隊史首座NBA總冠軍的奧克拉荷馬雷霆，應該要戰勝今年的歐冠冠軍費內巴切（Fenerbahce），甚至可能還包括澳洲NBL聯賽的伊拉瓦拉老鷹（Illawarra Hawks），才能被稱作「世界冠軍」。
對此，雷霆後衛卡盧索（Alex Caruso）也在社群媒體發文簡短回應，在IG限時動態上寫下：「哈哈，那就來比比看吧。」顯示他對這種「世界冠軍挑戰論」並不排斥，甚至願意應戰。
這番跨洲聯賽的「誰是真正世界霸主」討論，也再度引發球迷熱議，或許未來某天，NBA與歐洲豪門間的對決真有機會成真。
