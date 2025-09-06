歐錦賽／瓦藍邱納斯與未來搭檔約柯奇閒聊 話題竟不是籃球

丹佛金塊在今年休賽季總算是為MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）找到可靠的替補人選，儘管一開始出現若干波折，但來自立陶宛、資歷豐富的老將瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的確定加入，也將進一步強化內線保障。

目前正在征戰的歐錦賽中，約柯奇和瓦藍邱納斯兩人還沒有正面碰頭，後者近日在接受媒體訪問時透露，自己已經與約柯奇聊過下個賽季的相關話題，不過兩人聊的主題並非籃球。

「對啊，我們有聊過，不過是在講馬的事，」瓦藍邱納斯笑著說，「他還給了我一些建議。」

約柯奇以熱愛賽馬與養馬著稱，而這也成為兩位歐洲中鋒私下交流的共同話題。兩人將在NBA聯手合作，不但讓金塊禁區實力更上層樓，也成為下季西區不可小覷的戰力。

目前，約柯奇所領軍的塞爾維亞隊被視為本屆歐錦賽奪冠熱門之一，而瓦藍邱納斯則正協助立陶宛闖關淘汰賽，期望能在16強賽中擊敗地主拉脫維亞。