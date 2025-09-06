快訊

看獸醫超不爽！神射手貓「背包開腿噴射黃水柱」 醫護看傻：本喵睡的地方不能髒

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／唐西奇「隔扣」老爸影片瘋傳 16強戰義大利拚晉級

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇。 新華社
唐西奇。 新華社

超級球星唐西奇（Luka Doncic）所率領的斯洛維尼亞將在歐錦賽16強淘汰賽迎戰義大利，爭取連3屆闖進8強賽的機會。斯洛維尼亞曾在2017年9戰全勝封王，上屆則是獲得第6名。

一向在場內外保持輕鬆氛圍的唐西奇，日前在訓練中完成一記隔扣自己父親薩沙唐西奇（Sasa Doncic）的暴扣影片，更是在社群媒體上瘋傳，引發熱議。

斯洛維尼亞若能擊敗義大利，將會在8強賽對上德國與葡萄牙之戰的勝隊。外界目光自然集中在唐西奇身上，他幾乎以一己之力扛起斯洛維尼亞，場均繳出32.4分8籃板8.4助攻的強勢表現，目前暫居得分王，同時在助攻榜上排名第2，也是效率值（35.4 EFF）最高的球員。

唐西奇在對比利時一役中攻下26分、10籃板與11助攻，成為歐錦賽史上僅有的第5位完成「大三元」的球員，面對強權法國拿下39分9助攻8籃板，至於小組賽最後一場對以色列也繳出37分準大三元的數據，持續證明自己在國際賽場的統治力。

相關新聞

歐錦賽／瓦藍邱納斯與未來搭檔約柯奇閒聊 話題竟不是籃球

丹佛金塊在今年休賽季總算是為MVP中鋒約柯奇（Nikola Jokic）找到可靠的替補人選，儘管一開始出現若干波折，但來自立陶宛、資歷豐富的老將瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）的確定加

歐錦賽／唐西奇「隔扣」老爸影片瘋傳 16強戰義大利拚晉級

超級球星唐西奇（Luka Doncic）所率領的斯洛維尼亞將在歐錦賽16強淘汰賽迎戰義大利，爭取連3屆闖進8強賽的機會。斯洛維尼亞曾在2017年9戰全勝封王，上屆則是獲得第6名。 一向在場內外保

NBA／公牛續約談判已提高報價 與吉迪期望數字差距仍大

芝加哥公牛隊與受限制自由球員吉迪（Josh Giddey）至今尚未達成續約協議，不過談判似乎已有些許進展。 根據《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）的報導，公牛已將合約報價自原本的4

NBA／菜鳥索柏ACL撕裂報銷 雷霆首輪秀近4年3人出狀況

雷霆隊今年在首輪第15順位選入來自喬治城大學的長人索柏（Thomas Sorber），不過今天卻傳出他在近日訓練時導致右...

歐錦賽／播以色列國歌時消失引遐想 唐西奇解釋：我尿急

斯洛維尼亞與以色列在籃球歐錦賽交鋒，效力湖人隊的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）賽前播放以色列國歌時消失，由於以色列因戰爭受到國際社會譴責，唐西奇的行為引發聯想，他受訪時解釋自己是去上廁

NBA／西蒙斯與經紀人分道揚鑣 美媒：生涯可能真的結束了

現年29歲的西蒙斯（Ben Simmons）昨天才傳出考慮退休，今天又與經紀人李（Bernie Lee）分道揚鑣，外界認為他可能真的會退休。 據資深記者史坦（Marc Stein）的消息，經紀人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。