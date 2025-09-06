歐錦賽／唐西奇「隔扣」老爸影片瘋傳 16強戰義大利拚晉級

超級球星唐西奇（Luka Doncic）所率領的斯洛維尼亞將在歐錦賽16強淘汰賽迎戰義大利，爭取連3屆闖進8強賽的機會。斯洛維尼亞曾在2017年9戰全勝封王，上屆則是獲得第6名。

一向在場內外保持輕鬆氛圍的唐西奇，日前在訓練中完成一記隔扣自己父親薩沙唐西奇（Sasa Doncic）的暴扣影片，更是在社群媒體上瘋傳，引發熱議。

Something you don’t see everyday. 😂#mojtim | #EuroBasket pic.twitter.com/e3xOdwhBtm — Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) 2025年9月5日

斯洛維尼亞若能擊敗義大利，將會在8強賽對上德國與葡萄牙之戰的勝隊。外界目光自然集中在唐西奇身上，他幾乎以一己之力扛起斯洛維尼亞，場均繳出32.4分8籃板8.4助攻的強勢表現，目前暫居得分王，同時在助攻榜上排名第2，也是效率值（35.4 EFF）最高的球員。

唐西奇在對比利時一役中攻下26分、10籃板與11助攻，成為歐錦賽史上僅有的第5位完成「大三元」的球員，面對強權法國拿下39分9助攻8籃板，至於小組賽最後一場對以色列也繳出37分準大三元的數據，持續證明自己在國際賽場的統治力。