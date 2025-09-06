NBA／公牛續約談判已提高報價 與吉迪期望數字差距仍大

快訊

聯合新聞網／ 綜合外電報導
吉迪至今尚未達成續約協議。 路透社
芝加哥公牛隊與受限制自由球員吉迪（Josh Giddey）至今尚未達成續約協議，不過談判似乎已有些許進展。

根據《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）的報導，公牛已將合約報價自原本的4年8000萬美元提高至4年8800萬美元。然而，這距離吉迪所期望的數字仍有一段差距。

現年22歲的吉迪，傳出希望能獲得一份年薪約3000萬美元、為期達5年的合約。他目前也有其他選擇，最晚可在10月1日前決定是否接受現有1110萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」。若他選擇接受，將擁有為期一年的不可交易條款，因一旦被交易將會喪失「鳥權（Bird Rights）」，同時在明年夏天成為完全自由球員。

公牛方面則仍有空間可選擇是否延長合格報價，或繼續商討達成不同條件的協議。吉迪在2024-25年賽季轉戰芝加哥後，繳出場均14.6分8.1籃板7.2助攻1.2抄截的成績。

