NBA／菜鳥索柏ACL撕裂報銷 雷霆首輪秀近4年3人出狀況
雷霆隊今年在首輪第15順位選入來自喬治城大學的長人索柏（Thomas Sorber），不過今天卻傳出他在近日訓練時導致右膝前十字韌帶撕裂，將在新賽季缺席，也成為雷霆近4年來第3位在新秀賽季還未開打前就賽季報銷的首輪新秀。
身高208公分的索柏，上賽季首度代表喬治城大學出賽，就繳出14.5分、8.5籃板、2.4助攻、2阻攻和1.5抄截的全能成績單，讓他在選秀前一度被邀進小綠屋，最終也在首輪第15順位被衛冕軍雷霆選入，菜鳥球季表現也被寄予厚望。
不過今天卻傳出索柏在近日一次練習中導致右膝前十字韌帶撕裂傷勢，新賽季確定報銷，而他也成為繼2022年的霍姆葛倫（Chet Holmgren）、去年的托比奇（Nikola Topic）後，雷霆近4年來第3位在賽季還未開打就因傷報銷的首輪新秀，僅有2023年的華勒斯（Cason Wallace）保持健康出賽至今。
