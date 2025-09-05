快訊

泰國新總理出爐！貝東塔黯然下台 「泰自豪黨」黨魁阿努廷當選

家門被打破…江祖平怒揭三立高層兒性侵 急打給他媽才脫身

阿北今天不回家！柯文哲不願欠人情要再深思 下周一再決定

聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／播以色列國歌時消失引遐想 唐西奇解釋：我尿急

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 歐新社
唐西奇。 歐新社

斯洛維尼亞與以色列在籃球歐錦賽交鋒，效力湖人隊的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）賽前播放以色列國歌時消失，由於以色列因戰爭受到國際社會譴責，唐西奇的行為引發聯想，他受訪時解釋自己是去上廁所。

唐西奇接受斯洛維尼亞媒體訪問時解釋，「我去一趟廁所，我真的很急，等不及了，不然我不可能錯過國歌。」

唐西奇本場展現巨星本色，全場狂轟37分、11籃板、9助攻，率斯洛維尼亞以106：96擊敗以色列。唐西奇生涯在國際賽累積1100分，超越斯洛維尼亞名將德拉基奇（Goran Dragic）的1095分，成為斯洛維尼亞史上第1。

斯洛維尼亞本屆戰力不被看好，唐西奇談到勝利時表示，「這要歸功整支球隊，團隊才是最重要的，我知道很多人不相信，但我們相信能拿下一面獎牌。」

以色列 Luka Doncic

相關新聞

歐錦賽／16強對戰組合出爐！衛冕軍西班牙慘遭淘汰 創隊史最差成績

歐錦賽今天進行了小組賽最後一天賽程，決定C組和D組最終兩個16強球隊；「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）豪取25分14籃板9助攻，帶領希臘以90比86驚險擊退衛冕軍西

歐錦賽／播以色列國歌時消失引遐想 唐西奇解釋：我尿急

斯洛維尼亞與以色列在籃球歐錦賽交鋒，效力湖人隊的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）賽前播放以色列國歌時消失，由於以色列因戰爭受到國際社會譴責，唐西奇的行為引發聯想，他受訪時解釋自己是去上廁

NBA／西蒙斯與經紀人分道揚鑣 美媒：生涯可能真的結束了

現年29歲的西蒙斯（Ben Simmons）昨天才傳出考慮退休，今天又與經紀人李（Bernie Lee）分道揚鑣，外界認為他可能真的會退休。 據資深記者史坦（Marc Stein）的消息，經紀人

WNBA／聯盟門面克拉克親自宣布整季報銷 本季只打13場

超級球星克拉克（Caitlin Clark）為WNBA帶來前所未見關注度，但今年賽季受傷勢所困擾，今天她也發文宣布，本季確定因傷報銷。 克拉克大學時期就風靡全美，2024年選秀以狀元之姿加入印第

NBA／湯瑪斯拒9.2億元合約 與籃網簽1.8億合格報價擁交易否決權

受限制自由球員湯瑪斯（Cam Thomas）與籃網隊簽下1年600萬美元（約1.83億新台幣）的合格報價，將擁有交易否決權，明年休賽季能成為完全自由球員。 湯瑪斯是今年多位受限制自由球員中，首位

歐錦賽／唐西奇準大三元退以色列 生涯場均得分緊追3大傳奇

皆已提前晉級歐錦賽16強的斯洛維尼亞與以色列在分組賽最後一戰交鋒，斯洛維尼亞一哥唐西奇（Luka Doncic）也繼續展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。