聽新聞
0:00 / 0:00
歐錦賽／播以色列國歌時消失引遐想 唐西奇解釋：我尿急
斯洛維尼亞與以色列在籃球歐錦賽交鋒，效力湖人隊的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）賽前播放以色列國歌時消失，由於以色列因戰爭受到國際社會譴責，唐西奇的行為引發聯想，他受訪時解釋自己是去上廁所。
唐西奇接受斯洛維尼亞媒體訪問時解釋，「我去一趟廁所，我真的很急，等不及了，不然我不可能錯過國歌。」
唐西奇本場展現巨星本色，全場狂轟37分、11籃板、9助攻，率斯洛維尼亞以106：96擊敗以色列。唐西奇生涯在國際賽累積1100分，超越斯洛維尼亞名將德拉基奇（Goran Dragic）的1095分，成為斯洛維尼亞史上第1。
斯洛維尼亞本屆戰力不被看好，唐西奇談到勝利時表示，「這要歸功整支球隊，團隊才是最重要的，我知道很多人不相信，但我們相信能拿下一面獎牌。」
🔥 《瘋運動IG追起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言