歐錦賽／播以色列國歌時消失引遐想 唐西奇解釋：我尿急

斯洛維尼亞與以色列在籃球歐錦賽交鋒，效力湖人隊的斯洛維尼亞球星唐西奇（Luka Doncic）賽前播放以色列國歌時消失，由於以色列因戰爭受到國際社會譴責，唐西奇的行為引發聯想，他受訪時解釋自己是去上廁所。

唐西奇接受斯洛維尼亞媒體訪問時解釋，「我去一趟廁所，我真的很急，等不及了，不然我不可能錯過國歌。」

唐西奇本場展現巨星本色，全場狂轟37分、11籃板、9助攻，率斯洛維尼亞以106：96擊敗以色列。唐西奇生涯在國際賽累積1100分，超越斯洛維尼亞名將德拉基奇（Goran Dragic）的1095分，成為斯洛維尼亞史上第1。

斯洛維尼亞本屆戰力不被看好，唐西奇談到勝利時表示，「這要歸功整支球隊，團隊才是最重要的，我知道很多人不相信，但我們相信能拿下一面獎牌。」