NBA／西蒙斯與經紀人分道揚鑣 美媒：生涯可能真的結束了

聯合新聞網／ 綜合報導
西蒙斯。 路透
現年29歲的西蒙斯（Ben Simmons）昨天才傳出考慮退休，今天又與經紀人李（Bernie Lee）分道揚鑣，外界認為他可能真的會退休。

據資深記者史坦（Marc Stein）的消息，經紀人李已告知球員公會，解除西蒙斯經紀人身分，代表兩人合作正式結束。

消息曝光後，《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）發文直呼，「我感覺西蒙斯的生涯可能真的結束了。」

西蒙斯是2016年選秀狀元，拿過新人王和抄截王，曾經入選3次明星賽、1次年度最佳陣容第三隊、2次年度防守陣容第一隊。不過西蒙斯後來受到傷勢困擾表現下滑，上季在籃網和快艇隊共出賽51場，平均得到5.0分4.7籃板5.6助攻，休賽季後成為自由球員，至今乏人問津。

《ESPN》知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）表示，「現實情況是，西蒙斯現在可能只拿得到底薪合約，甚至是沒有保障的合約。」

