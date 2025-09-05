WNBA／聯盟門面克拉克親自宣布整季報銷 本季只打13場

超級球星克拉克（Caitlin Clark）為WNBA帶來前所未見關注度，但今年賽季受傷勢所困擾，今天她也發文宣布，本季確定因傷報銷。

克拉克大學時期就風靡全美，2024年選秀以狀元之姿加入印第安納狂熱隊，刷新許多WNBA收視率紀錄，新秀賽季就入選年度第一隊、MVP票選第4。

不過克拉克本季只出賽13場，場均16.5分8.8助攻5.0籃板，最後一次出賽是美國時間7月15日，她比賽最後一分鐘因右鼠蹊部受傷退場。

克拉克發文證實自己本季報銷的消息，「我原本希望帶來更好的消息，但這賽季無法回到場上了。我每天花無數小時在球場裡，只為了能重返賽場，失望根本不足以形容我現在的心情。」

狂熱隊總管考克斯（Amber Cox）發聲明表示，「克拉克這段時間非常努力，盡一切可能嘗試復出，但時間不站在我們這邊。雖然我們會繼續支持她，提供所有資源，但賽季所剩時間，不足以讓她安全回到場上。她的長期健康才是最重要的，我們期待她2026賽季以完全健康的姿態回歸。」