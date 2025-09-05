NBA／湯瑪斯拒9.2億元合約 與籃網簽1.8億合格報價擁交易否決權

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網湯瑪斯。 路透
受限制自由球員湯瑪斯（Cam Thomas）與籃網隊簽下1年600萬美元（約1.83億新台幣）的合格報價，將擁有交易否決權，明年休賽季能成為完全自由球員。

湯瑪斯是今年多位受限制自由球員中，首位簽合格報價的球員，勇士隊庫明加（Jonathan Kuminga）、公牛隊吉迪（Josh Giddey）、76人隊葛萊姆斯（Quentin Grimes）都尚未做決定。湯瑪斯也成為2017年以來第5位簽合格報價的首輪新秀。

據ESPN報導，湯瑪斯拒絕籃網2年3000萬美元（約9.2億新台幣）、附帶第2年球隊選項的合約，以及1年950萬美元、含激勵獎金可達1100萬美元（約3.37億新台幣）的合約，原因是籃網希望他放棄交易否決權。

湯瑪斯上季因傷只打25場，場均24.0分3.8助攻3.3籃板，整季有18%的持球進攻會遭到包夾，至少1000次持球球員中，僅次威廉森（Zion Williamson）、亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

湯瑪斯生涯至今9次單場得分破40，籃網隊史僅次卡特（Vince Carter）、厄文（Kyrie Irving）與杜蘭特（Kevin Durant）。

