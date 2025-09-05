快訊

冠蓋滿京華 斯人獨憔悴！川普白宮宴請科技大咖 昔日麻吉馬斯克缺席

早餐後別馬上刷牙、多打網球…6個小習慣可能讓你活得更健康

新北驚傳電梯井意外！男子從高處急墜 無生命跡象送醫搶救

聽新聞
0:00 / 0:00

歐錦賽／唐西奇準大三元退以色列 生涯場均得分緊追3大傳奇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
以色列一哥阿夫迪賈(左)、斯洛維尼亞一哥唐西奇(右)。 歐新社
以色列一哥阿夫迪賈(左)、斯洛維尼亞一哥唐西奇(右)。 歐新社

皆已提前晉級歐錦賽16強的斯洛維尼亞與以色列在分組賽最後一戰交鋒，斯洛維尼亞一哥唐西奇（Luka Doncic）也繼續展現主宰力，全場進帳37分、11籃板、9助攻準大三元成績，率領斯洛維尼亞以106：96擊敗以色列，收下分組賽第3勝。

唐西奇在本屆歐錦賽展現強大的進攻火力，包括日前對戰波蘭與法國雙強分別攻下39分與34分，而在與比利時和冰島的兩場賽事中也都有26分進帳，讓他在本屆賽事得分榜上持續遙遙領先其他選手。

而在今天與以色列之戰，儘管兩隊都已經晉級到16強，但在攸關16強對手的情況下，唐西奇仍是出賽34分鐘並且轟下37分的準大三元，儘管也發生個人本屆新高的7次失誤，但瑕不掩瑜，也幫助斯洛維尼亞最終以10分差距取勝，至於以色列則以阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下34分最佳。

儘管僅差一助攻就能成為歐錦賽史上單屆拿下2次大三元的球員，但唐西奇今天在場上展現的主宰力也讓以色列輸得心服口服，以色列卡靈頓說：「遇上像是唐西奇這樣的球員，是一件很艱難的事情，他知道如何面對擋拆防守，他在數據和比賽中都展現這一點，能與這樣的球員交手是很棒的，你會喜歡他帶來的挑戰，但以比賽層面來說卻是很艱難。」

而唐西奇在本場比賽攻下37分後，本屆歐錦賽場均得分32.4分，遙遙領先排名第2名的希臘一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的28.7分，而他生涯歐錦賽平均得分也來到22.5分，擠下德國施羅德（Dennis Schroder），位居歷史第4名（至少出賽20場），並且與歐洲傳奇球星彼得羅維奇（Drazen Petrovic）的23.2分僅剩些微差距，有望在今年改寫其紀錄，前兩名則為南斯拉夫科拉奇（Radivoj Korac）的24.8分與希臘加利斯（Nikos Galis）的31.2分。

Luka Doncic

延伸閱讀

歐錦賽／唐西奇26分退冰島 斯洛維尼亞攜手法國搭16強列車

歐錦賽／斯洛維尼亞也採用湖人戰術 促成瘦身唐西奇大殺四方

NBA／唐西奇《鬥陣特攻2》廣告看板太靠近主場館 傳獨行俠要求移開

歐錦賽／唐西奇飆大三元成史上第四人 斯洛維尼亞終於開胡

相關新聞

歐錦賽／唐西奇準大三元退以色列 生涯場均得分緊追3大傳奇

皆已提前晉級歐錦賽16強的斯洛維尼亞與以色列在分組賽最後一戰交鋒，斯洛維尼亞一哥唐西奇（Luka Doncic）也繼續展...

歐錦賽／16強對戰組合出爐！衛冕軍西班牙慘遭淘汰 創隊史最差成績

歐錦賽今天進行了小組賽最後一天賽程，決定C組和D組最終兩個16強球隊；「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）豪取25分14籃板9助攻，帶領希臘以90比86驚險擊退衛冕軍西

NBA／湯瑪斯拒9.2億元合約 與籃網簽1.8億合格報價擁交易否決權

受限制自由球員湯瑪斯（Cam Thomas）與籃網隊簽下1年600萬美元（約1.83億新台幣）的合格報價，將擁有交易否決權，明年休賽季能成為完全自由球員。 湯瑪斯是今年多位受限制自由球員中，首位

2025歐錦賽男籃賽程、戰績表一覽 16強對戰組合正式出爐

2025年歐錦賽將於8月27日盛大開打，賽事橫跨賽普勒斯、芬蘭、波蘭與拉脫維亞，金牌戰預定於9月14日在拉脫維亞首都里加登場。總共有24支歐洲強權參賽，將分為4組進行小組循環賽，分組前4名將晉級16強

NBA／湯普森兄弟小時候床邊寫滿「69」原因與詹皇有關

火箭隊湯普森（Amen Thompson）與活塞隊湯普森（Ausar Thompson）是雙胞胎兄弟，兩人在2023年進入聯盟後兌現天賦，被視為明日之星，他們提到小時候曾經在床邊寫滿數字「69」。

NBA／聯盟為何設第二層硬上限？巴克利矛頭指向詹姆斯、KD

NBA近年設立第二層硬上限（Second Apron），深深影響球隊補強方式及球員合約結構，像是金塊和塞爾蒂克隊都難以保持奪冠陣容。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）將矛頭指向詹姆斯（L

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。