歐錦賽／唐西奇準大三元退以色列 生涯場均得分緊追3大傳奇

皆已提前晉級歐錦賽16強的斯洛維尼亞與以色列在分組賽最後一戰交鋒，斯洛維尼亞一哥唐西奇（Luka Doncic）也繼續展現主宰力，全場進帳37分、11籃板、9助攻準大三元成績，率領斯洛維尼亞以106：96擊敗以色列，收下分組賽第3勝。

唐西奇在本屆歐錦賽展現強大的進攻火力，包括日前對戰波蘭與法國雙強分別攻下39分與34分，而在與比利時和冰島的兩場賽事中也都有26分進帳，讓他在本屆賽事得分榜上持續遙遙領先其他選手。

而在今天與以色列之戰，儘管兩隊都已經晉級到16強，但在攸關16強對手的情況下，唐西奇仍是出賽34分鐘並且轟下37分的準大三元，儘管也發生個人本屆新高的7次失誤，但瑕不掩瑜，也幫助斯洛維尼亞最終以10分差距取勝，至於以色列則以阿夫迪賈（Deni Avdija）攻下34分最佳。

儘管僅差一助攻就能成為歐錦賽史上單屆拿下2次大三元的球員，但唐西奇今天在場上展現的主宰力也讓以色列輸得心服口服，以色列卡靈頓說：「遇上像是唐西奇這樣的球員，是一件很艱難的事情，他知道如何面對擋拆防守，他在數據和比賽中都展現這一點，能與這樣的球員交手是很棒的，你會喜歡他帶來的挑戰，但以比賽層面來說卻是很艱難。」

而唐西奇在本場比賽攻下37分後，本屆歐錦賽場均得分32.4分，遙遙領先排名第2名的希臘一哥安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的28.7分，而他生涯歐錦賽平均得分也來到22.5分，擠下德國施羅德（Dennis Schroder），位居歷史第4名（至少出賽20場），並且與歐洲傳奇球星彼得羅維奇（Drazen Petrovic）的23.2分僅剩些微差距，有望在今年改寫其紀錄，前兩名則為南斯拉夫科拉奇（Radivoj Korac）的24.8分與希臘加利斯（Nikos Galis）的31.2分。