歐錦賽／16強對戰組合出爐！衛冕軍西班牙慘遭淘汰 創隊史最差成績

歐錦賽今天進行了小組賽最後一天賽程，決定C組和D組最終兩個16強球隊；「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）豪取25分14籃板9助攻，帶領希臘以90比86驚險擊退衛冕軍西班牙。

至於波士尼亞則是擊退喬治亞，取得分組第3名席次；喬治亞與西班牙戰績同為2勝3敗，由於他們對戰贏了西班牙，因此搶下重要門票，也讓「無敵艦隊」只能提前打道回府。

作為歐陸籃球強權，西班牙先前已經連續7屆打進歐錦賽前3名，如今無緣挺進16強淘汰賽，創下隊史最差排名表現；先前最糟成績是在1959年，在17支參賽球隊中排名第15。

這也是西班牙自1965年歐錦賽排名第11名以來，首次跌出前10名，此外他們更成為1995年的德國隊之後首支在歐錦賽小組賽提前出局的衛冕軍。

特別是進入21世紀後，西班牙戰力傲視歐陸，直接威脅美國隊地位，這段時間的歐錦賽他們隊唯一一次未能奪得獎牌是在2005年，只拿到第4名，25年來一共包辦了4金2銀3銅。

唐西奇狂飆37分11籃板9助攻3抄截的準大三元表現，率隊扳倒以色列。 路透社

另外在D組方面，法國大勝冰島40分，順利搶下小組賽第一席次；斯洛維尼亞靠著當家球星唐西奇（Luka Doncic）狂飆37分11籃板9助攻3抄截的準大三元表現，以106比96一舉扳倒以色列，拿到小組賽第3，以色列落居第4。

本屆歐錦賽16強對戰組合正式出爐，分別是：