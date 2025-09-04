快訊

NBA／湯普森兄弟小時候床邊寫滿「69」原因與詹皇有關

聯合新聞網／ 綜合報導
活塞湯普森(左)、火箭湯普森(右)。 美聯社
活塞湯普森(左)、火箭湯普森(右)。 美聯社

火箭湯普森（Amen Thompson）與活塞隊湯普森（Ausar Thompson）是雙胞胎兄弟，兩人在2023年進入聯盟後兌現天賦，被視為明日之星，他們提到小時候曾經在床邊寫滿數字「69」。

湯普森兄弟在《The Young Man and The Three》節目上回憶，小時候希望像湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）一樣高，因此用搞笑的方式許願。

活塞湯普森笑說，「我們想長高，我媽大概5呎6吋（約168公分）、我爸5呎11吋（約180公分），我們在牆上寫69，因為那是我們想要的身高（6呎9吋約206公分）。現在回頭看，感覺有點怪。」

火箭湯普森強調，「什麼意思都沒有，就只是69。」活塞湯普森補充說，「床邊整面牆都是69。」

儘管火箭湯普森身高僅201公分，仍憑藉出色身體素質及防守天賦，2023年選秀會以第4順位加入火箭，也成長為建隊基石。雖然投射能力仍有待改善，但上季成功入選年度最佳防守第一隊，前途一片光明。

活塞湯普森身高198公分，2023年選秀會以第5順位加入活塞，去年3月被發現有血栓，11月重返球場，展現頂級防守能力，但投籃也是罩門。

