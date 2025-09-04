NBA／聯盟為何設第二層硬上限？巴克利矛頭指向詹姆斯、KD

NBA近年設立第二層硬上限（Second Apron），深深影響球隊補強方式及球員合約結構，像是金塊和塞爾蒂克隊都難以保持奪冠陣容。傳奇球星巴克利（Charles Barkley）將矛頭指向詹姆斯（LeBron James）與杜蘭特（Kevin Durant），認為是他們讓聯盟需設立這條規則。

巴克利近日上節目替聯盟總裁席佛（Adam Silver）說話，「為什麼他們非得搞出這些狗屁規則？因為現在的球員都想湊在一起打球，而不是彼此競爭，一隊到底需要多少名巨星？」

巴克利補充說，「這些年輕人搞出這些規則，如果我聽到一次第二層硬上限就能拿到一美元，那我早就發財了。為什麼席佛非得設立第二層硬上限？因為詹姆斯想把自己兄弟都找來同隊，杜蘭特想跑去勇士打球。」

詹姆斯2009-10賽季結束後離開騎士隊，加盟熱火隊與韋德（Dwyane Wade）、波許（Chris Bosh）組成三巨頭，4年奪下2冠。2013-14賽季結束後又回到騎士，與厄文（Kyrie Irving）、勒夫（Kevin Love）組成三巨頭，2015-16賽季奪冠。

杜蘭特2015-16賽季率領雷霆隊闖進西區決賽，不敵勇士隊被淘汰。季後「打不贏就加入」勇士，與柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）組成超豪華陣容，3年內奪下2冠。