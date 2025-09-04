快訊

歐錦賽／華格納、施羅德合飆39分 德國大勝芬蘭 16強戰葡萄牙

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
華格納今天攻下23分，率德國輕取芬蘭小組賽全勝，展現奪冠氣勢。 歐新社
華格納今天攻下23分，率德國輕取芬蘭小組賽全勝，展現奪冠氣勢。 歐新社

今年歐錦賽保持不敗金身的德國隊，今天凌晨在分組賽最後一戰遭遇芬蘭隊，在團隊4人得分上雙，其中華格納（Franz Wagner）貢獻23分、7籃板領軍下，以91：61擊敗芬蘭，收下5連勝，並將在16強遭遇A組第4名的葡萄牙隊。

上屆歐錦賽拿下銅牌的德國，今年在分組賽階段展現堅強實力，在分組賽前4場比賽就已經累計淨勝分134分，其中贏得最少的一場比賽就是對上立陶宛隊「只」贏19分，其中前一場對上英國隊更是大勝63分。

在已經提前晉級16強的情況下，德國今天在分組賽最後一戰迎戰這次分組賽地主芬蘭，在12900名地主球迷面前硬是給了芬蘭一場難堪敗仗，包括華格納攻下全場最高的23分，施羅德（Dennis Schroder）與蒂曼（Johannes Thiemann）也分別有16分、7籃板、9助攻與12分、7籃板演出，幫助德國早早就拉開差距，最終也以30分差收下5連勝。

至於芬蘭則以恩坎胡阿（Olivier Nkamhoua）攻下16分、11籃板最佳，爵士前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）則繳出11分、9籃板，是全隊唯二得分上雙的球員，而芬蘭雖然輸球，但仍是以分組賽3勝2敗晉級到16強，接下來將對上約柯奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞隊，德國則將對上葡萄牙。

歐錦賽 Dennis Schroder Lauri Markkanen

