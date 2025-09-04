快訊

NBA／獨行俠4年27億提前續約華盛頓！擁全聯盟最豪華禁區

聯合新聞網／ 綜合報導
華盛頓。 美聯社
據ESPN報導，獨行俠隊與前鋒華盛頓（P.J. Washington）達成4年9000萬美元（27.6億新台幣）提前續約協議，華盛頓原本合約還剩最後1年1410萬美元，新約生效後他在2025-26賽季將無法被交易。

這份合約將華盛頓留在獨行俠直到2029-30賽季，獨行俠今年休賽季已提前續約明星後衛厄文（Kyrie Irving）、主力中鋒葛佛（Daniel Gafford）及華盛頓。

華盛頓上季出賽57場，平均得到14.7分7.8籃板2.3助攻，還有1.1阻攻1.1抄截，投籃命中率45.3%、三分命中率38.1%。上季只有8名球員出賽超過50場且場均至少1抄截1阻攻，華盛頓是其中一人。

隨著華盛頓續約，獨行俠新賽季擁有聯盟最豪華禁區組合，包含戴維斯（Anthony Davis）萊夫利（Dereck Lively II）、華盛頓與葛佛。

獨行俠

