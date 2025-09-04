歐錦賽／森根28分技壓約柯奇 土耳其斷塞爾維亞4連勝

今年歐錦賽在A組保持不敗的土耳其與塞爾維亞，今天於分組賽最後一戰在兩隊明星長人森根（Alperen Sengun）、約柯奇（Nikola Jokic）領軍下上演激烈交鋒，其中土耳其靠著森根在倒數41秒4罰俱中的表現，最終以95：90續保不敗金身，也展現問鼎冠軍的實力。

土耳其與塞爾維亞今年在分組賽皆拉出一波4連勝，兩隊完整的陣容也被視為冠軍熱門隊伍，在已經確定晉級16強的情況下，今天兩隊則上演分組龍頭之爭，在都希望帶著全勝姿態晉級的情況下，兩隊今天展開激烈拉鋸，歷經8度平手、15次互換領先。

其中兩隊當家球星森根與約柯奇更是上演一場歐洲頂尖長人的對決，甚至被波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）稱作是「小約柯奇與真約柯奇」的對決，最終前者攻下28分、 13籃板、8助攻，後者則有22分、9籃板、4助攻、3抄截，不過土耳其今天除了森根外，前NBA後衛拉金（Shane Larkin）也貢獻23分，兩人更攜手在比賽最後41秒6罰俱中，成為土耳其最終贏球關鍵。

談到今天與約柯奇同場競技，最終更幫助球隊拿下勝利，森根說：「約柯奇是世上最好的球員之一，更確切地說他是近期最好的球員，能與他交手對我們非常重要，這場比賽也給了我一些額外動力，很高興我們表現很好，最終也贏了。」