NBA／ 看不到「休賽季山羊」了？美媒曝29歲西蒙斯考慮退役

前明星球員西蒙斯（Ben Simmons）上賽季季中從籃網轉戰快艇，並與隊友攜手闖入季後賽。不過根據《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）報導，即使尼克與其他球隊對這位29歲當打之年的球員感興趣，但他本人似乎已萌生退休的想法。

西蒙斯2016年被76人以狀元籤選中，球迷甚至稱其為「下一個詹姆斯（LeBron James）」。不過第一個賽季他就因傷缺陣，直到2017-18賽季才正式出道，傷癒歸來後他也展隨即兌現高控衛天賦，雖然外線投籃能力欠佳，但出色的傳球視野與防守仍得到76人球迷認可。緊接著2019～21年西蒙斯能力再進化，連續三年入選明星賽，甚至2018-19賽季帶領球隊闖進東區決賽，並與當年冠軍暴龍鏖戰至搶七，可惜最終被雷納德（Kawhi Leonard）投進絕殺球。

菜鳥時期的西蒙斯展現明星球員身手，但也因為投籃問題和傷病困擾飽受質疑，最終與76人分手。近幾年他陸續轉戰籃網和快艇，但出席率相當不理想，「休賽季揮汗如雨，例行賽西裝革履」的問題層出不窮。上賽季出賽51場已是他2021年以來的新高，2019年後他的最高出賽場次也沒有再超過60場。

多年的輿論、傷病以及心理問題讓西蒙斯萌生退意，雖然曾有消息傳出尼克、塞爾提克、太陽、國王等都對這位上賽季表現回春的「老將」有興趣，但後來都沒有下文，他也不願意以底薪加盟球隊，所以直到季前訓練營展開都有可能找不到新東家。